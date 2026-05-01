Exteriores se moviliza para detener el traslado a Israel de un español de origen palestino de la "flotilla" a Gaza

El Ministerio de Exteriores ha anunciado que está en contacto con las autoridades israelíes para libere a Saif Abukeshek y Thiago Ávila, dos de los integrantes españoles de la flotilla humanitaria detenida en aguas internacionales por el ejército israelí.

El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado que se ha llevado a Israel a los dos para ser "interrogados", después de confirmar que el resto de los alrededor de 175 activistas de la Global Sumud Flotilla se encuentran ya en territorio griego.

"Tememos por su integridad", ha dicho o la activista y miembro de la flotilla Reyes Rigo. que se ha mostrado especialmente preocupada por la situación de Abukeshek, que es español de origen palestino. Israel dice que le considera "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista", mientras que el brasileño Thiago Ávila es "sospechoso de actividades ilegales".

“Ante la información de la retención y posible traslado de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la flotilla, a Israel, el ministro Albares está en contacto permanente con sus homólogos de Israel y Grecia para recabar toda la información y exigir que se respete la legalidad internacional y sus derechos", aseguran fuentes del Ministerio. "El Gobierno de España condena esta retención y exige su inmediata liberación".

Activistas de la Global Sumud Flotilla desembarcan en Creta / COSTAS METAXAKIS / AFP

El departamento dirigido por José Manuel Albares asegura que se están llevando a cabo contactos a "niveles técnicos y diplomáticos" de los ministerios y embajadas de los distintos países implicados (Israel y Grecia). "Las embajadas y consulados de España en Grecia e Israel están movilizados para prestar toda la protección tanto al ciudadano español tan pronto pudiese llegar a territorio israelí, como al resto de españoles afectados", aseguran las citadas fuentes.

"Secuestro" en aguas internacionales

Es la segunda vez que ambos son detenidos por Israel tras intentar llegar con ayuda humanitaria a Gaza. "No somos los héroes ni los protagonistas", dijo entonces Saif Abukeshek. “La hambruna que vive el pueblo palestino no es un desastre natural. Es una estrategia deliberada para eliminar a los palestinos. Por eso nos movilizamos”, añadió.

"El miércoles por la noche fueron secuestrados a 1.500 kilómetros de los territorios ocupados y ya se sabe por qué han hecho esto. Sacan a nuestros compañeros y se los llevan ahora mismo. Pueden ser ejecutados y tememos por su integridad", ha afirmado Rigo. La activista ha exigido a los países europeos y a los gobiernos que frenen la impunidad de Israel.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido este viernes la "inmediata" puesta en libertad de los dos activistas de la Global Sumud Flotilla. Ha asegurado que "estamos ante un secuestro", informa EFE.

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"Exigimos la liberación de manera inmediata del ciudadano español y del brasileño que Israel ha secuestrado. Es un secuestro porque asaltar embarcaciones en aguas internacionales vulnera todo el derecho del mar y las convenciones del derecho humanitario", ha dicho Urtasun, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo.