Lemas de la Alemania Nazi
Detenido un hombre en Países Bajos acusado de planear el asesinato de las princesas Catalina y Alexia
La princesa heredera, de 22 años, ya ha hecho frente a amenazas en el pasado y en 2022 pasó un periodo recluida en el Palacio Real ante los temores de un posible ataque o secuestro
Europa Press
Las autoridades de Países Bajos han confirmado la detención en febrero de un hombre sospechoso de planear el asesinato de las princesas Catalina Amalia --heredera al trono-- y Alexia, un caso del que han trascendido pocos detalles y que tendrá su primera vista judicial este lunes, 4 de mayo.
La Fiscalía neerlandesa ha señalado que el hombre, de 33 años, fue detenido en la ciudad de La Haya en posesión de dos hachas, en una de las cuales había tallado el nombre de Alexia, mientras que en otra estaban las palabras 'Mossad' --los servicios de Inteligencia de Israel-- y 'Seig Heil' --un lema político durante la Alemania nazi--.
El sospechoso portaba además un documento manuscrito en el que figuraban los nombres de ambas princesas y la palabra 'bloedbad', que significa "baño de sangre", según la cadena neerlandesa NOS. Por ello, la Fiscalía considera que el detenido planeaba atacar a la princesa heredera, sin que por ahora hayan trascendido los motivos.
La princesa Amalia, de 22 años, ya ha hecho frente a amenazas en el pasado y, de hecho, en 2022 pasó un periodo recluida en el Palacio Real ante los temores de un posible ataque o secuestro, después de que su nombre apareciera en unas conversaciones interceptadas a personas relacionadas con el crimen organizado
De hecho, se vio obligada a abandonar la capital de Países, Bajos, Ámsterdam, y se trasladó a Madrid para continuar con sus estudios antes de su regreso posteriormente al país, en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad en torno a su figura.
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial
- La nueva fábrica de Cunext en Córdoba en cifras: inversión, puestos de trabajo y producción
- Decathlon City refuerza su presencia en Córdoba con una nueva tienda de 470 metros cuadrados en la Calle Concepción
- Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
- Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba
- Córdoba registra una okupación o allanamiento de inmueble cada dos días