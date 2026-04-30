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Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia

Los hechos ocurrieron en la mina de carbón a cielo abierto Kadikchanski del distrito Susumanski

Mineros de una planta de extración de litio.

Mineros de una planta de extración de litio. / EP

EFE

Moscú

Ocho personas podrían estar atrapadas bajo los escombros de un derrumbe ocurrido en una mina de carbón de la región de Magadán, en el Lejano Oriente de Rusia, según informó este jueves el Ministerio de Emergencias ruso.

"Recibimos un aviso de un desprendimiento de rocas en la mina de carbón a cielo abierto Kadikchanski del distrito Susumanski. Según informaciones preliminares, hasta ocho personas podrían estar atrapadas bajo los escombros", señaló la entidad, citada por la agencia rusa TASS.

Bomberos, rescatistas mineros y personal médico se dirigen al lugar del derrumbe, así como un helicóptero Mi-8 del Comando de Emergencias.

En la operación de rescate participan dieciséis personas y seis maquinarias pesadas.

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