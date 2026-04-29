Trump: "¡Ya es hora de que Irán espabile!"

Tras el fracaso en las negociaciones durante la semana pasada, cuando EEUU e Irán debían reunirse en Islamabad primero el miércoles, después el domingo y finalmente el lunes, Pakistán, país mediador, aseguró que la comunicación pasaba a ser detrás de las bambalinas, lejos del ruido y los medios.

Irán, según fuentes anónimas persas, pidió al país intermediario que reclamase que el presidente estadounidense, Donald Trump, detuviese sus publicaciones incendiarias en redes, en las que en el pasado ha dicho de todo: desde que EEUU "mandará Irán de vuelta a la edad de piedra", hasta que "si no hay acuerdo, entonces Washington acabará con todo puente y toda central eléctrica iraní".

En términos generales, el multimillonario cumplió con lo requerido, y desde el fin de semana pasado, sus mensajes han bajado de tono. Hasta este miércoles: "Irán no se aclara. No saben cómo firmar un acuerdo no-nuclear. ¡Ya es hora de que espabilen!", ha dicho este miércoles Trump en un mensaje en su red TruthSocial.

Hay poco claro en este mensaje. Desde un primer momento, incluso desde antes del estallido de la guerra, Irán y EEUU han estado enfrascados en precisamente negociaciones nucleares, que debían poner límite al programa nuclear iraní. La cuestión atómica, junto con el futuro del estrecho de Ormuz, es el gran escollo actual en las conversaciones. Irán propuso esta semana llegar a un primer acuerdo que obviase este dosier, que debería ser abordado una vez la paz sea firmada y Ormuz, discutido. EEUU no ha respondido oficialmente a la propuesta, que es vista con malos ojos por la Administración del multimillonario.

"¡Ya se ha acabado ser un buen tipo!", ha dicho Trump en su publicación de este miércoles. El texto compartido por el presidente estadounidense va acompañado de una imagen de Trump caminando con gafas de sol de aviador y un fusil de asalto en mano. A sus espaldas —en esta fotografía generada por inteligencia artificial (IA)—, Trump deja atrás una supuesta base militar en llamas, con explosiones por todas partes.

Un bloqueo extendido

Según ha publicado este miércoles el Wall Street Journal, Washington está estudiando preparar una extensión indefinida del bloqueo del estrecho de Ormuz, que EEUU practica desde hace algo más de dos semanas. A causa de este cierre, Irán no puede mantener su flujo de exportaciones de petróleo y gas, algo que la República Islámica sí pudo hacer durante la guerra, cuando eran los iraníes los únicos que bloqueaban en paso por la vía a cargueros y petroleros "de sus enemigos".

"LaAadministración estadounidense está optando por continuar con la presión contra la economía iraní, ya que las otras opciones, como retomar los bombardeos o abandonar el conflicto, conllevan muchos más riesgos", han asegurado oficiales anónimos estadounidenses al WSJ.

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Todo esto tiene un precio para la economía global. El Banco Mundial (BM), en un informe publicado durante la noche de este martes, ha asegurado que espera una subida de los precios de la energía del 24% en todo el mundo en 2026. Esto, eso sí, sería si el bloqueo de Ormuz terminase en en mayo. Si sigue más semanas, entonces el BM avisa que su cálculo deberá revisarse al alza.