Pulso global
Putin y Trump hablan por teléfono sobre las guerras de Irán y Ucrania
El presidente ruso ha proclamado su intención de declarar un alto el fuego con motivo del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, el 9 de mayo
Moscú presenta a Washington "propuestas" para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní
EP
Nueva conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El mandatario ruso ha traslado este miércoles a su homólogo estadounidense su disposición a declarar un alto el fuego en Ucrania con motivo del Día de la Victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que cada año se conmemora el 9 de mayo. El magnate neoyorquino, por su parte, ha asegurado haber tenido una "excelente conversación" telefónica sobre las guerras de Ucrania e Irán.
"Vladímir Putin informó a su homólogo estadounidense de su disposición a declarar una tregua para las celebraciones del Día de la Victoria", ha señalado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aludiendo a una conversación telefónica "cordial y franca" que ambos líderes han mantenido durante la jornada. El mandatario ruso ha hecho estas declaraciones alegando que el jefe de la Casa Blanca ya "valoró positivamente" el alto el fuego declarado unilateralmente en abril por Moscú y aceptado posteriormente por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en esa ocasión por la Pascua ortodoxa.
Sin flexibilizar posiciones
Con todo, Putin no da muestras de haber flexibilizado sus posiciones, y ha reiterado a Trump "que los objetivos de la operación militar --denominación que Moscú otorga a la invasión de Ucrania-- se alcanzarán en cualquier caso". "Preferiríamos que esto fuera el resultado de un proceso de negociación, que requiere que Zelenski responda positivamente a las propuestas ya conocidas que se han presentado repetidamente, incluso por la parte estadounidense", ha agregado el asesor del Kremlin, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax. Rusia exige que Ucrania se retire de territorios que no ha ocupado militarmente, mientras que el Ejecutivo de Zelenski solo acepta congelar la actual línea de frente. Desde hace semanas, apenas se registran avances rusos, y los analistas coinciden en que el conflicto ha entrado en una fase de estancamiento.
Respecto a la guerra de Irán, Putin ha presentado varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. "Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis", ha asegurado Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales.
Programa iraní
Mientras Trump rechaza la posibilidad de que Irán tenga un programa nuclear, Moscú defiende el derecho de su aliado a desarrollar la energía atómica con fines civiles y se muestra dispuesto a empobrecer el uranio iraní en su territorio.
Putin, quien calificó en su momento de agresión los bombardeos de EEUU e Israel, y de "cínico asesinato" la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, recibió el lunes en San Petersburgo al ministro de Exteriores de la república islámica, Abás Araqchí. Durante la reunión Putin defendió la "heroica y valiente" lucha de Irán por su independencia y soberanía, mientras Araqchí aseguró que Teherán estudia si abre negociaciones con la Casa Blanca.
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