La ONU cifra en más de 20 los ejecutados en Irán desde el inicio de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, ha cifrado este miércoles en 21 las personas ejecutadas en Irán desde el inicio de la ofensiva desatada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país, nueve de las cuales habrían sido sometidas a esta práctica en relación con las fuertes protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en enero.

En un comunicado, Turk ha lamentado en un comunicado las "medidas adoptadas por las autoridades iraníes contra los disidentes, especialmente mediante el uso de cargos relacionados con la seguridad nacional". Así, ha apuntado a que miles de personas han sido detenidas durante los últimos meses.

En total, al menos diez personas han sido ejecutadas dada su pertenencia a "grupos opositores", mientras que otros dos casos estarían vinculados a cargos de espionaje. "Estoy conmocionado por el hecho de que los derechos del pueblo iraní estén siendo continuamente pisoteados por las autoridades de forma brutal", ha afirmado.

"En tiempos de guerra, las amenazas a los Derechos Humanos crecen exponencialmente, e incluso cuando está de por medio la seguridad nacional, estos solo deben ser limitados de forma estrictamente necesaria y con un fin legítimo", recoge el texto, que pide respetar "de forma absoluta y en todo momento" el derecho a tener un juicio justo.

Por ello, ha pedido a las autoridades de Irán "detener todas las ejecuciones, establecer una moratoria sobre el uso de la pena capital y garantizar por completo las garantías para un juicio justo, además de la liberación inmediata de aquellos que han sido arrestados de forma arbitraria".

"Bajo la vaga definición de delitos contra la seguridad nacional, muchos individuos, incluidos niños, siguen corriendo el riesgo de ser sometidos a la pena capital. Aquellos que son acusados, a menudo son objeto de procedimientos judiciales injustos y carecen de acceso a una defensa legal apropiada", ha apuntado.

Es por ello que ha advertido del uso de "confesiones forzadas" para sacar adelante estas condenas. Se estima que desde el 28 de febrero más de 4.000 personas han sido detenidas por su presunta implicación en este tipo de delitos. Muchos de estos detenidos han sido sometidos a "desapariciones forzosas, actos de tortura y otras formas de trato cruel e inhumano", algo que afecta especialmente a miembros de las minorías.

Denuncia el hacinamiento en las cárceles

"Las condiciones de detención son muy duras en las prisiones iraníes. Los detenidos sufren el hacinamiento masivo y la falta de alimentos, agua, kits de higiene, medicamentos y otros suministros", ha indicado, al tiempo que ha alertado de la situación, entre otras, de la premio Nobel de la Paz Narges Mohamadi, que sigue encarcelada "en condiciones de alto riesgo".

En la cárcel de Chabahar, los detenidos que han protestado por la suspensión prolongada de la distribución de alimentos han tenido que hacer frente a una "violencia letal" que ha dejado al menos cinco muertos, ha detallado Turk, que ha denunciado que otros dos de los detenidos han muerto bajo custodia posteriormente.

Noticias relacionadas

Además, el acceso a Internet se ha visto afectado en gran parte del país, con apagones durante periodos de hasta 61 días, lo que lo convierte en uno de los peores del mundo. "Esto implica negar a la población de todo el mundo el acceso a información vital y silenciar las voces independientes, infligiendo un daño enorme a nivel social y económico", ha zanjado.