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Crisis energética

La Comisión permitirá aumentar las subvenciones el sector agrícola, pesquero y del transporte frente a la crisis energética

Bruselas considera que son las áreas más afectadas por el alza de los precios del combustible como consecuencia de la guerra en Oriente Medio

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, este miércoles durante el debate en la Eurocámara en Estrasburgo.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, este miércoles durante el debate en la Eurocámara en Estrasburgo. / RONALD WITTEK / EFE

Beatriz Ríos

Bruselas

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un marco de ayudas de Estado que facilitará que los gobiernos europeos puedan dar más ayudas a los sectores agrícola, pesquero, del transporte y las industrias de mayor consumo energético, para hacer frente al aumento de los costes del combustible provocados por la guerra en Oriente Medio

Desde que comenzó la guerra provocada por los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, los precios del gas y el petróleo se han disparado. Bruselas calcula que el aumento de la factura por la compra de energía se ha elevado en 27.000 millones de euros por encima de lo habitual. "Estamos perdiendo casi 500 millones al día", ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen en un discurso ante la Eurocámara.

Algunas industrias están particularmente expuestas. El Ejecutivo comunitario permitirá hasta diciembre de este año que los gobiernos corran con parte de la cuenta. "El marco permite otorgar al Estado ayudas para mitigar los efectos adversos inmediatos sobre las empresas europeas más expuestas, al tiempo que se preserva la competencia justa en el mercado único", ha dicho Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión, en una rueda de prensa.

Hasta 50.000 euros

En el ámbito de la agricultura, la pesca, el transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables, así como el transporte marítimo de corta distancia, los países del bloque podrán compensar "hasta el 70% de los costes adicionales" debido al aumento del precio del combustible. Además, en el caso de la agricultura, esto se aplica también a los fertilizantes. 

Para calcular ese porcentaje, los gobiernos deberán calcular el aumento del precio, en relación con un precio histórico de referencia. Además, los beneficiarios tendrán que dar cuenta de su consumo. Bruselas facilitará el proceso para pequeñas y medianas empresas, particularmente afectadas por la crisis.

Esa opción simplificada permitirá a los gobiernos ajustar el montante de la ayuda en función del tamaño de la empresa y el tipo de actividad, haciendo una estimación del consumo. El objetivo es aliviar la carga administrativa para los beneficiarios. En este caso, Bruselas ha establecido una ayuda máxima de 50.000 euros. 

Alto consumo energético

Para las industrias de alto consumo energético, ya existe la posibilidad de acogerse a planes de ayuda para aliviar el impacto del auge de los precios de la electricidad, como consecuencia del aumento del coste del combustible. La Comisión ha aprobado este miércoles que se pueda aumentar del 50% al 70% el porcentaje del coste de la electricidad subvencionable por los gobiernos en determinados casos.

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Los gobiernos que decidan hacer uso de esta flexibilidad extra deberán notificar a la Comisión. El Ejecutivo comunitario deberá después analizar caso por caso. Bruselas ha insistido en que se trata de un marco temporal, aunque la fecha de finalización, en la práctica, dependerá de la duración y la gravedad de la crisis.

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