Guterres urge reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una "emergencia alimentaria global"

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este lunes la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz y alertó de que la interrupción del tráfico marítimo en esa vía estratégica "amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial". Durante un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima, organizado por Baréin, país que ejerce la presidencia del órgano este mes, el diplomático portugués instó a las partes a reabrir el estrecho y "dejar pasar a los buques sin discriminación".

"Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo", señaló el jefe de la ONU, recordando que por esa ruta transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del gas natural licuado y casi un tercio de los fertilizantes comercializados internacionalmente.

El secretario general advirtió además de que "los retrasos y el encarecimiento del transporte están frenando entregas de ayuda vital a poblaciones vulnerables", y subrayó que "una prolongación del bloqueo podría empujar a millones de personas, especialmente en África y el sur de Asia, al hambre y la pobreza". Asimismo, destacó que los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares son los más expuestos, por su dependencia de las importaciones marítimas y su limitada capacidad para absorber un 'shock' externo.

Marineros varados

Guterres también llamó la atención sobre la situación de los trabajadores del mar, al señalar que "más de 20.000 marineros permanecen varados en alta mar y más de 2.000 buques comerciales están atrapados entre riesgos y restricciones de navegación". "Estas personas no son parte de ningún conflicto. Son trabajadores civiles que mantienen abastecido al mundo", indicó. Guterres reiteró que sus buenos oficios siguen "a disposición" para facilitar una solución negociada, defendió que los océanos deben ser "zonas de paz" e instó a los Estados a respaldar un marco de evacuación de emergencia preparado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para asistir a las tripulaciones afectadas.

Oposición a cualquier tipo de peaje

El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe "ninguna base legal" para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar. "No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional", declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.

Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable. Ebrahim Azizi, presidente de la comisión del Parlamento iraní sobre seguridad nacional, encargada de examinar el texto, precisó a la televisión estatal que las fuerzas armadas controlarían el estrecho para, entre otras cosas, impedir el paso de "buques hostiles". El proyecto también prevé que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.

Domínguez afirma estar en contacto con "todos los países de la región", incluido Irán. El panameño rechazó firmemente la posibilidad de que una solución para la reapertura del estrecho de Ormuz implique el pago de una tasa. Domínguez insistió en que un plan de evacuación (en el que la OMI se ha comprometido a trabajar) de los 20.000 marinos bloqueados, repartidos en unos 1.600 buques en el Golfo, solo podría llevarse a cabo una vez que la travesía por esa vía esté completamente asegurada y en ningún caso mediante el pago de un derecho de paso. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el Gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.

Internacionalizar la negociación

Pese a que algunas fuentes afirman que Irán ha dado muestras de querer negociar, todavía no se han establecido los puentes suficientes para reanudar los contactos directos. En lugar de sentarse a negociar con sus interlocutores estadounidenses, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se ha embarcado en una gira con paradas en Islamabad, Mascate y Moscú en lo que los analistas consideran un intento de "regionalizar la paz".

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La visita a Islamabad tuvo como objetivo enviar un mensaje a Estados Unidos con un "nuevo marco" de negociaciones; la parada en Mascate estaría dirigida a estudiar el estatus del estrecho de Ormuz y la de Moscú se produce probablemente en busca de apoyo político y para tratar la cuestión nuclear. Para el analista Hamidreza Azizi, Teherán trata de pasar de una "guerra regional" a una "paz regional" y pretende implicar a más países en un potencial acuerdo de paz con Estados Unidos, según indicó en su cuenta de X. Estos viajes y este nuevo marco de negociaciones -que Estados Unidos debe aceptar- se producen en medio del endurecimiento de la postura iraní, que se niega a negociar hasta que EEUU levante el cerco naval a sus puertos y buques, que es a su vez una respuesta al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.