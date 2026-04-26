Quién es Cole Thomas Allen, el sospechoso del intento de atentado contra Donald Trump

Un "loco" y un "lobo solitario". Así describió el presidente de Estados Unidos Donald Trump al sospechoso que intentó irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca para atacarle, detenido tras dispararle a un agente de las fuerzas del orden.

Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, tuvieron que ser evacuados este sábado de la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ante el intento de atentado en el Hotel Hilton. El sospechoso, armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, no llegó a traspasar el perímetro de seguridad.

"Un hombre arremetió contra un puesto de control de seguridad armado con múltiples armas, y fue reducido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca poco después del incidente.

"Parece que piensan que era un lobo solitario, y yo también lo creo", afirmó, después de publicar un video del atacante corriendo más allá del cordón de seguridad mientras los guardias desenfundaban sus armas y abrían fuego.

¿Quién es el sospechoso?

La primera información que ha trascendido sobre el atacante ha sido su fotografía, difundida por el propio presidente en Truth Social, donde aparece ya reducido y esposado por la seguridad, con el torso descubierto y boca abajo.

Según las informaciones más recientes, el detenido ha sido identificado como Thomas Cole Allen, un hombre de 31 años originario de California. Allen sería residente de Torrance, un suburbio de Los Ángeles, según avanza la CNN.

La propia cadena de televisión estadounidense revela que un perfil de Linkedin que coincide con su nombre y fotografía lo describe como profesor a tiempo parcial en C2 Education, una empresa educativa de preparación de exámenes específicos. Según sus redes sociales, se graduó en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California en 2017 y también un máster en ciencias de computación.

En una publicación de la empresa en la que trabajaba, de hecho, Allen es nombrado "profesor del mes" de diciembre de 2024.