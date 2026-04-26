Pesimismo, plantones y una guerra en el limbo: Irán y EEUU suspenden sus negociaciones sin fecha clara para retomarlas

La última semana ha sido un sí pero no, aunque puede pero mejor no, pero ahora sí pero finalmente no. Constantemente, EEUU y Pakistán han estado asegurando que las negociaciones con Irán eran inminentes, que primero tenían que celebrarse el miércoles; luego, el viernes. Después, el domingo o el lunes.

Al final, tal y como confirmó este sábado por la noche el presidente estadounidense, Donald Trump, no tendrán lugar ahora, ni hay fecha prevista para cuando puedan celebrarse. Teherán, por su parte, ha sido la única que se ha mantenido en su posición: desde el fin de semana pasado, la República Islámica ha asegurado —en privado y en público— que la segunda ronda de negociaciones con Washington no ocurrirá mientras EEUU mantenga su doble bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Ese bloqueo, así como el cierre iraní del paso, sigue vigente. "No entraremos en negociaciones impuestas. Estados Unidos debe eliminar sus obstáculos operacionales. Solo entonces el terreno será fértil para resolver el conflicto", ha dicho el presidente iraní, Mesud Pezeshkian, en una llamada telefónica durante la noche de este domingo al primer ministro pakistaní, Shebhaz Sharif.

Este sábado, Irán mandó a su ministro de Exteriores, Abbás Araghchi, hacia Islamabad para reunirse con Sharif, el ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, y el mariscal de campo del país asiático, Asim Munir. Los tres hombres son los que han liderado los esfuerzos de mediación entre los dos países en guerra.

En la reunión con los pakistaníes, Araghchi entregó una propuesta de paz, para que fuese compartida con Washington. Trump la rechazó a las pocas horas, y anunció que su jefe negociador, Steven Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, cancelaban su viaje hacia Pakistán. "Tenemos todas las cartas en esta guerra, y ellos no tienen ninguna. Si quieren hablar, ¡lo único que deben hacer es llamar!", dijo el presidente estadounidense durante la noche del sábado, pocas horas antes del tiroteo registrado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía.

Islamabad... ¿tira la toalla?

Con estos anuncios, el pesimismo se ha apoderado de los países mediadores, liderados por Pakistán. Islamabad, desde el lunes pasado, había sido cerrada y puesta en cuarentena, ante la inminencia y gran posibilidad de las charlas. Este domingo, el Gobierno pakistaní ha levantado el enorme cordón de seguridad.

Esto no significa, sin embargo, que las negociaciones hayan entrado en vía muerta, aunque sí estén muy tocadas. Este domingo por la mañana, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan —Turquía también ha tomado un rol protagonista en este esfuerzo de mediación— ha hablado tanto con Araghchi como con Witkoff y Kushner, con una diferencia de minutos entre las dos llamadas. El turco no ha dado detalles sobre lo hablado.

Aragchi, que abandonó Islamabad durante la noche del sábado, se encuentra hora en Omán, país con el que Irán comparte el estrecho de Ormuz. Según la agencia de noticias iraní Mehr, Araghchi volverá este domingo a Islamabad para más consultas con los pakistaníes, para luego dirigirse a Moscú. Rusia se ha ofrecido para solucionar el bloqueo en las negociaciones, sobre todo en lo que respecta al futuro del programa nuclear iraní y el destino de los 440 kilos de uranio altamente enriquecido actualmente en posesión de Teherán.

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A partir de este punto, todo es una incógnita. Irán asegura que el ministro de Exteriores podría volver a Islamabad tan pronto como sea necesario, pero repite que no habrá conversaciones con EEUU mientras Trump mantenga su bloqueo en Ormuz. Este bloqueo, impuesto hace dos semanas, impide que Irán exporte su propio crudo y gas, algo que la República Islámica sí pudo hacer durante las semanas de guerra activa.