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Intento de atentado a Trump, en directo | El atacante, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga

El presidente estadounidense sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La policía acordonó el perímetro alrededor del Washington Hilton después de que una persona abriera fuego en el exterior del salón de baile donde el presidente Donald Trump asistía a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

La policía acordonó el perímetro alrededor del Washington Hilton después de que una persona abriera fuego en el exterior del salón de baile donde el presidente Donald Trump asistía a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Redacción

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.

Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

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