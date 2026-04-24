Guerra en Irán
Estados Unidos advierte a Europa: "Abrir el estrecho de Ormuz es una lucha más suya que nuestra"
El máximo responsable de Guerra estadounidense insta a los países europeos a dejar las conferencias y participar activamente en la contienda contra Irán
EFE
Washington
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este viernes a Europa que Washington merece socios "capaces" y "leales" que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.
"No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.
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