Accidente ferroviario
Al menos 17 heridos, cinco de ellos críticos, en una colisión frontal de trenes en Dinamarca
Dos convoyes han impactado frontalmente a alta velocidad
Redacción
Dos trenes han chocado la mañana del jueves en Dinamarca, entre Hillerød y Kagerup, a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague, causando al menos 17 heridos, cinco de ellos en estado crítico, según informaron la policía y los medios locales.
“Se ha producido un grave accidente ferroviario. Dos trenes han colisionado, y la policía, así como los servicios de emergencia, están desplegados en gran número”, escribió la policía local en un comunicado. Los medios locales hablan de una decena de heridos, cuyo estado no ha sido precisado.
A las 6:30 de la mañana, el servicio de bomberos y rescate de Frederiksborg recibió un aviso sobre el accidente ferroviario. Según los servicios de emergencia de la capital, dos trenes locales chocaron frontalmente en una intersección. Hay heridos entre los pasajeros, pero todos han sido desembarcados de los convoyes.
La policía ha informado de que el servicio ferroviario en la zona se verá afectado indefinidamente. El tramo de carretera entre Isterødvejen y Kagerup está cerrado y se prevé que permanezca cerrado durante un período prolongado.
Siete ambulancias, dos vehículos de emergencia, dos vehículos de asistencia médica de emergencia, tres transportes médicos y un coordinador de emergencias, además de s un helicóptero de las Fuerzas Armadas, participan en las labores de rescate y auxilio.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- Una cordobesa evita una ejecución hipotecaria al demostrar que el banco había vendido la deuda a un fondo de inversión
- Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
- Fallece un hombre al volcar su tractor en un camino de la carretera del Calvario de Lucena