Guerra en Oriente Medio
Irán subraya que las conversaciones con EEUU se retomarán solo cuando se levante el bloqueo al estrecho de Ormuz
La segunda ronda de contactos prevista en Islamabad no se ha materializado
Redacción
Las autoridades de Irán han subrayado que las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán se retomarán únicamente después de que Washington retire su bloqueo al estrecho de Ormuz, después de que la segunda ronda prevista en Islamabad no se materializara y en medio de unos contactos diplomáticos a tal fin que han llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a extender el alto el fuego pactado el 8 de abril.
"El bloqueo naval de Estados Unidos es una violación del alto el fuego", ha reiterado el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, quien ha subrayado que Teherán ha trasladado esta petición a Washington y ha agregado que, en respuesta, han recibido "señales de que están dispuestos a hacerlo".
"En cuanto lo hagan, creo que la siguiente ronda de negociaciones tendrá lugar en Islamabad", ha explicado Iravani, quien ha incidido en que Irán "está preparado" para un proceso de negociaciones para un acuerdo. "Si quieren sentarse en la mesa (de negociaciones) y discutir para una solución política, nos encontrarán dispuestos. Si quieren ir a la guerra, Irán también está preparado", ha argumentado.
"Ellos iniciaron la guerra"
Así, ha recordado que Irán "no inició la agresión militar". "Ellos iniciaron la guerra", ha recalcado, en referencia a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en medio de un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear, después de que Trump se saliera en 2018 del firmado tres años antes.
El propio Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que bloquea el proceso de diálogo.
De hecho, la autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en el Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta -tras aplaudir el paso de Teherán- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía, de importancia estratégica.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- De rechazar al Córdoba CF a pelear por evitar un segundo descenso consecutivo: la paradoja de Diarra en Cádiz
- Vimcorsa encarga las obras para construir 30 VPO en el barrio de San Rafael de la Albaida en Córdoba
- Aprobada la subida salarial del 2,5% para funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba