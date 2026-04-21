Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia culpa a Ucrania del último derrame de fuel en el mar Negro

Las autoridades regionales de Krasnodar culparon este lunes a Ucrania de provocar los derrames de crudo detectados recientemente en el mar Negro con sus ataques contra la infraestructura petrogasífera y portuaria.

"El 19 de abril, una imagen satelital captó una mancha de petróleo en el mar, a dos kilómetros y medio del puerto de Tuapsé. Esto es consecuencia de un ataque con drones ocurrido la noche del 16 de abril, que dañó la infraestructura de la terminal marítima", informaron a través de Telegram.

Las autoridades regionales estiman que el área contaminada abarca unos 10.000 metros cuadrados.