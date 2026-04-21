EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Machado reivindica la apuesta de Trump por la "libertad" de Venezuela

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reivindicado este lunes la apuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al "arriesgar la vida de sus ciudadanos" por la "libertad" de Venezuela, apuntando que ahora espera un calendario electoral y reivindicando que a Washington le conviene tener en Caracas a un "aliado de la democracia y no del comunismo".

"Siempre agradeceremos y recordaremos al único jefe de Estado que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos por la libertad de nuestro país, y eso es Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos", ha señalado la dirigente opositora venezolana en un desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, al ser preguntada por su gesto de entregarle a Trump la medalla del Premio Nobel durante su visita a Washington.