Estados Unidos
Mueren ocho niños de entre 1 y 14 años en un tiroteo masivo en Luisiana
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Shreveport
El presunto autor del tiroteo, que es familiar de algunos de los niños, fue abatido tras una persecución policial
EP
Al menos ocho niños de entre uno y catorce años murieron en un incidente con armas de fuego ocurrido en la madrugada de este domingo en Shreveport, en el estado de Luisiana, según ha informado la Policía local, que ha calificado el suceso como un “altercado doméstico”. En total, diez personas resultaron heridas por los disparos y el sospechoso fue abatido por los agentes tras una persecución.
Las autoridades locales han explicado que acudieron al lugar de los hechos tras recibir informes de un altercado doméstico y han confirmado que algunos de los niños asesinados durante el tiroteo, que tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana en la localidad de Shreveport, eran familia del agresor. Las únicas supervivientes del suceso son dos mujeres adultas, una de las cuales se encuentra en estado crítico.
El escenario del crimen abarca tres viviendas diferentes, incluida una en la que intentó refugiarse una de las mujeres tras el tiroteo, según ha informado el portavoz policial, Christopher Bordelon, en rueda de prensa. Al intentar huir, el sospechoso robó un vehículo a punta de pistola y se dirigió a una localidad vecina, lo que dio inicio a una persecución que concluyó cuando los agentes consiguieron abatirlo.
“Esta es una situación trágica, tal vez la peor situación trágica que hayamos tenido”, expresó Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad en el noroeste de Luisiana con aproximadamente 180.000 habitantes. “Es una mañana terrible”. “No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así”, añadió el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “Estoy consternado”, añadió.
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