Ucrania
Abatido un hombre que abrió fuego en plena calle de Kiev dejando cinco muertos y se atrincheró en un supermercado
Hay al menos cinco heridos por los disparos, según informó el alcalde Vitali Klitschko
Agencias
Un hombre armado ha matado a tiros este sábado a cinco personas han muerto y herido por el momento a otras diez en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según ha confirmado en X el presidente del país, Volodimir Zelenski citando al ministro del Interior, Íhor Klimenko.
En un mensaje publicado en la cuenta de Telegram, el alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha avisado a la población de que el asaltante se ha atrincherado dentro del supermercado, tras lo cual ha podido ser abatido, según confirmó el propio Zelenski.
El mandatario ha confirmado por el momento cinco fallecidos y diez transeúntes heridos, ahora mismo hospitalizados, por los disparos efectuados por el asaltante hacia la calle antes de adentrarse en el supermercado.
"Entre las personas heridas se encuentra un menor. También el guarda de seguridad del supermercado donde entró el tirador", abundó klitschko.
Cuatro rehenes que mantenía el atacante en el supermercado han sido rescatados.
El presidente ucraniano ha pedido una investigación rápida de lo sucedido y dado instrucciones tanto al ministro del Interior como a la Policía Nacional de Ucrania para que proporcionen información al público tan pronto como sea posible su verificación.
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | El tramo de calificación abre la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El tramo urbano del Rally Sierra Morena obliga a cerrar Vallellano este viernes: horarios y accesos restringidos en Córdoba
- Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cumpla con las obras pendientes para evitar inundaciones
- Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
- Defienden en Roma que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde y no en el centro
- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas
- El hospital Reina Sofía rinde homenaje a sus 28.363 profesionales en la gala por su 50 aniversario en Córdoba