Indonesia
Mueren los ocho pasajeros del helicóptero desaparecido sobre la provincia indonesia de Borneo Occidental
El aparato había despegado desde Melawi sobre las 8.30 horas (hora local) en una zona de frondosa selva con ausencia de cobertura móvil
EP
Las autoridades de la provincia de Borneo Occidental, situada en el oeste de Indonesia, han confirmado la muerte de las ocho personas que viajaban en el helicóptero desaparecido este jueves, una hora después de su despegue.
"El equipo conjunto de búsqueda y rescate ha localizado con éxito el lugar del accidente y, según la información recabada sobre el terreno, todos los pasajeros y la tripulación han sido declarados fallecidos", ha informado el director general de Transporte Aéreo del Ministerio de Transportes del país, Lukman F. Laisa, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Antara.
La aeronave accidentada, cuyo contacto se perdió en Sekadau, se trata del helicóptero PK-CFX, en el cual viajaban el piloto que lo tripulaba, un ingeniero y seis pasajeros, uno de ellos de origen malasio. Este había despegado desde Melawi antes de desaparecer de los radares sobre las 8.30 horas (hora local) en una zona de frondosa selva con ausencia de cobertura móvil.
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