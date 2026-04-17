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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez planea presentarse a las próximas elecciones, según su abogado en EEUU
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Delcy Rodríguez anuncia a un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela tras la dimisión de Laura Guerra
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves el nombramiento de Luis Pérez como nuevo presidente del Banco Central del país, tras la renuncia de Laura Guerra Angulo, quien se encontraba al frente de esa entidad desde abril de 2025.
"He recibido una comunicación de la doctora Laura Guerra, quien ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela (BCV)", ha informado la mandataria interina en una rueda de prensa en la cual ha avanzado que la presidenta saliente de la entidad bancaria "seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno".
Este cambio en la dirección del BCV llega después de que este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el levantamiento de las sanciones impuestas a esa misma entidad, junto a otras tres más, al calor de las nuevas relaciones que mantienen Washington y Caracas desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero en un ataque estadounidense sobre la capital del país.
Almeida recibe hoy "con todos los honores" a María Corina Machado para entregarle la Llave de Oro de Madrid
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entregará este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado la Llave de Oro de la ciudad, en un acto a las 18 horas en la Casa de la Villa, "con todos los honores".
Almeida aseguró que el Ayuntamiento ha estado trabajando con el equipo de María Corina Machado para organizar su recibimiento en la capital española y avanzó la entrega de este reconocimiento, habitualmente reservado para jefes de Estado en visita oficial.
"Nos parece que esas llaves en mejores manos que con María Corina es difícil que estén porque es una persona comprometida con los derechos humanos, con la democracia, que ha puesto en peligro su vida y su integridad física, que es un símbolo universal y de ahí el premio Nobel de la Paz", argumentó Almeida,
El Parlamento venezolano acuerda una agenda de trabajo con representantes de la Unión Europea
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que estableció una agenda de trabajo para la "cooperación mutua" tras sostener un encuentro con representantes de la Unión Europea (UE) en Caracas.
Según indicó Rodríguez en Telegram, el encuentro se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, la sede parlamentaria, con el director general adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro Zuzuárregui; con la encargada de negocios de la UE en Venezuela, María Antonia Calvo Puerta; y Adriana Vázquez, jefa de la División para América del Sur.
Díaz-Canel reconoce que la vida cotidiana en Cuba “duele” por la crisis
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la vida cotidiana en Cuba “duele” con la "carencia" de "lo más imprescindible" y atribuyó a las sanciones de EE.UU. la “culpa absoluta” de esa situación, en un contexto de elevada tensión bilateral.
Díaz-Canel, se refirió al “sufrimiento del pueblo” en su discurso en el acto por el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, al que asistió vestido de militar como la mayoría de los demás altos cargos en primera fila.
“La cotidianidad cubana duele. Desde el vital descanso interrumpido por el apagón, y luego el retorno de la corriente después de largas horas, que ha movido el trabajo doméstico a las madrugadas”, describió el mandatario.
Prisoners Defenders eleva a 1.250 la cifra de presos por motivos políticos en Cuba
La ONG Prisoners Defenders (PD) elevó este jueves a 1.250 la cifra de presos por motivos políticos en Cuba, un nuevo máximo, y denunció que en marzo se produjo un "agravamiento exponencial de la represión de derechos fundamentales" en la isla.
La ONG, con sede en Madrid, incluyó el mes pasado en su registro a 44 nuevos reclusos (31 hombres y 13 mujeres), mientras sacó a ocho - algo que habitualmente hace cuando abandonan prisión tras la extinción completa de sus penas -.
Díaz-Canel advierte que la "agresión militar" de EEUU a Cuba es una posibilidad
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que la isla vive un momento "absolutamente desafiante" y que entre las "serias amenazas" que se ciernen sobre el país se incluye la "agresión militar" de Estados Unidos.
Díaz-Canel hizo estas declaraciones al intervenir en el acto conmemorativo por el aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, que cumple 65 años en un momento de especial tensión con Estados Unidos.
El presidente instó a los cubanos a "estar listos" para combatir ante una invasión. "No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla", aseguró.
El primer ministro de Groenlandia pone en duda que la OTAN defienda la isla en caso de ataque aliado
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha puesto en duda que la OTAN defienda la isla en caso de un ataque por parte de un país miembro de la propia Alianza, aunque ha recalcado que, a pesar de las tensiones a raíz de la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible anexión, las partes "siguen siendo aliadas".
Así se ha expresado durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC, en la que no se ha mostrado convencido sobre esta supuesta defensa en caso de que la tensión aumentara significativamente. "No sé si la OTAN nos daría garantías de luchar por nosotros contra otro aliado", ha declarado, al tiempo que ha manifestado, no obstante, que "todos seguimos siendo aliados a pesar de esto".
En este sentido, ha recalcado que la población "no va a ceder ante la actual Administración" estadounidense, "ni partes del territorio ni el territorio entero". "Es nuestro", ha apuntado, antes de aclarar que la población "no se siente a salvo" tras las amenazas de Trump.
Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la Puerta del Sol se convertirá este sábado en el "kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza y desesperación", al recibir a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, que recibirán la Medalla de Oro y la Internacional de la Comunidad de Madrid, respectivamente.
"Es la plaza que reúne a todas las personas que vienen a Madrid huyendo de las dictaduras, de la pobreza, de la represión y del hambre", ha reivindicado la dirigente madrileña en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, frente a un Gobierno de la nación que "ha levantado su táctica del muro".
Considera Díaz Ayuso que si fuera por la izquierda las cárceles venezolanas estarían "todavía llenas de presos políticos a manos de sus amigos". "Por eso vamos a premiar al Nobel de la Paz María Corina Machado y al verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González, en representación de millones de venezolanos y otros hispanos que lo único que piden es libertad", ha reivindicado.
Delcy Rodríguez recibe a una delegación de la UE para "fortalecer la cooperación bilateral"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mantenido una reunión este miércoles con representantes de la Unión Europea (UE) en la que las partes han discutido "estrategias para fortalecer la cooperación bilateral".
Así lo ha anunciado la oficina de prensa presidencial venezolana en un comunicado en el que describe como "objetivo principal" del encuentro "discutir estrategias para fortalecer la cooperación bilateral y sentar las bases para una nueva etapa de relaciones productivas".
Las partes, mantiene Caracas, han abordado "temas clave bajo los principios de respeto mutuo, del respeto a la soberanía y del diálogo constructivo" y han definido "una agenda de trabajo conjunta orientada a potenciar áreas estratégicas".
Repsol recupera sus operaciones petroleras en Venezuela
La petroquímica española Repsol está a punto de recuperar el control de sus operaciones petroleras en Venezuela tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de ese país, informa este jueves el periódico británico Financial Times (FT).
Se espera que el grupo español anuncie este jueves el acuerdo, dice el diario, que indica además que lo alcanzado incluirá planes para que Repsol pueda triplicar su producción en Venezuela en tres años.
El acuerdo con el gobierno venezolano incluye un sistema de pago garantizado que evitará problemas anteriores como aquellos en los que Caracas no pagó, según una fuente con conocimiento del acuerdo.
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