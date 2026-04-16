Oración polémica
Misterioso sermón del secretario de Guerra de Trump: ¿citó a la Biblia o a 'Pulp Fiction'?
Pete Hegseth pronunció durante un servicio religioso en el Pentágono una cita que él atribuyó a la Biblia pero que coincide con una escena de la película de Quentin Tarantino
EFE
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, protagonizó un misterioso episodio durante un servicio religioso en el Pentágono al pronunciar una cita que él atribuye a la Biblia pero que coincide con una escena de 'Pulp Fiction', la famosa película de Quentin Tarantino. "El camino del aviador caído está plagado por todas partes de las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y el deber, guía a los perdidos a través del valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños extraviados", dijo un acto religioso el miércoles. "Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando descargue mi venganza sobre ti, y amén", agregó.
El secretario de Guerra afirmó que se trataba de la oración "CSAR 25:17" según él, inspirada en "Ezequiel 25:17" y dijo que la aprendió del responsable de la operación de rescate de dos miembros de la Fuerza Aérea en Irán. Sin embargo, en esos versículos de la Biblia solo aparece una parte de la cita: "Y ejecutaré sobre ellos gran venganza con furiosas reprensiones; y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo descargue mi venganza sobre ellos". El resto, excepto el término Sandy One (una referencia militar al rescate de pilotos derribados), replica una famosa escena de 'Pulp Fiction' (1994) en la que el personaje que interpreta Samuel L. Jackson versiona libremente los versículos de Ezequiel.
Las reacciones a la intervención de Hegseth no se hicieron esperar y fueron muchos usuarios de X y otras redes sociales los que mostraron su sorpresa por la coincidencia entre las palabras del miembro de la Administración de Donald Trump y el personaje de Tarantino. Las referencias religiosas se han convertido en una constante en las intervenciones del secretario de Guerra que, en una rueda de prensa este jueves, volvió a recurrir a una referencia bíblica para cuestionar a los medios de comunicación y a los periodistas, a los que llamó "fariseos". "El domingo pasado, estaba sentado en la iglesia con mi familia, y nuestro ministro predicó basándose en el libro de Marcos, capítulo tres. Y en ese pasaje, Jesús entró en una sinagoga", y prosiguió, "sentado allí en la iglesia, pensé: nuestra prensa es exactamente igual a estos fariseos —no todos ustedes, no todos—; pero la prensa tradicional, esa que odia a Trump".
Los demócratas han presentado en el Congreso un juicio político contra él acusándolo de crímenes de guerra relacionados con la guerra de Irán, abuso de poder y una mala gestión, aunque no prosperará por la mayoría republicana en el Congreso.
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