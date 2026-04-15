Irán amenaza con cerrar el mar Rojo si EEUU mantiene el bloqueo de Ormuz

Irán ha subido su apuesta este miércoles y ha amenazado con cerrar completamente todo paso de barcos, petroleros y cargueros tanto por el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Rojo si EEUU mantiene su bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde este lunes por la tarde, Estados Unidos ha creado un doble bloqueo en esta vía estratégia, ya cerrada parcialmente por la República Islámica durante la guerra. En estas cinco semanas, Irán ha impedido el paso a todo barco aliado "del enemigo" y ha permitido el cruce tan solo de sus propios buques o de cualquier país que le pague un peaje. Desde este lunes, Washington ha empezado a impedir el paso de toda embarcación relacionada con Irán.

"Si EEUU continúa con su bloqueo, que constituye un preludio a una violación del alto el fuego, entonces nuestras Fuerzas Armadas no permitirán que se realice ninguna exportación ni importación a través del golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Rojo", ha dicho este miércoles el comandante del Estado mayor iraní, Alí Abdollahí.

Hasta la fecha, Irán ha bloqueado parcialmente Ormuz —por lo tanto, el tráfico entre golfo Pérsico y el golfo de Omán— pero no ha hecho nada con el estrecho de Bab al Mandeb, la punta final del mar Rojo, flanqueado por Djibouti en el suroeste y por Yemen en el noreste.

Teherán, sin embargo, ha amenazado con cerrar este paso en varias ocasiones, utilizando las milicias hutíes del Yemen, aliadas de Irán. Un cierre de este estrecho del mar Rojo supondría un revés enorme para la economía mundial: Bab al Mandeb no es solo lugar de paso de hidrocarburos, sino la principal vía de comunicación comercial entre Europa y Asia.

Negociaciones en el aire

Mientras los bloqueos y amenazas continúan, Teherán y Washington están cada vez más cerca de celebrar la segunda ronda de negociaciones para llegar a un acuerdo que termine con la guerra en Oriente Medio, después de la primera reunión —que terminó en fracaso— celebrada el pasado sábado en Islamabad.

Este miércoles por la tarde, de hecho, Pakistán ha confirmado haber mandado una delegación a la capital iraní para mandar un mensaje por parte de Estados Unidos. Esta delegación está liderada por el jefe del Ejército pakistaní, el mariscal Asim Munir, quien ha recibido múltiples halagos en los últimos días por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Hay prisas para llegar a un acuerdo: el multimillonario, ha amenazado con recrudecer sus ataques contra Irán si no se llega a un pacto antes de que termine el alto el fuego temporal vigente, anunciado por Pakistán la semana pasada y que caduca el próximo 22 de abril.

Washington y Teherán, de hecho, estarían "de acuerdo en principio" en alargar la fecha límite del cese de las hostilidades. "Estamos trabajando para rebajar las tensiones, extender el alto el fuego y mantener las charlas. No se puede negociar si se está con los puños preparados para golpear", ha dicho este miércoles el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Turquía lleva semanas —junto con Egipto y, sobre todo, Pakistán— intentando mediar entre Estados Unidos e Irán. Este viernes, los ministros de Exteriores de los tres países se reunirán en el país anatolio.

Para llegar a un acuerdo, sin embargo, existe aún una enorme distancia entre EEUU e Irán: Washington insiste en que la República Islámica entregue los 440kg de uranio altamente enriquecido que Teherán posee, y que renuncie a su programa de enriquecimiento durante 20 años, según filtraciones a la prensa. EEUU, además, reclama la apertura total del estrecho de Ormuz.

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Irán ha rechazado todas las peticiones, y pone también encima de la mesa reclamaciones difíciles de ser aceptadas, como reparaciones de guerra o el levantamiento de todas las sanciones económicas internacionales en contra del país persa.