Hungría
Trump reacciona a la derrota de Orbán: "No fueron mis elecciones, pero era mi amigo"
La Casa Blanca apoyó abiertamente a Orbán en los comicios húngaros
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó este martes de la derrota electoral del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, al subrayar que no eran sus elecciones, aunque elogió a su aliado, al que definió como su "amigo" y destacó por su política migratoria. "Era amigo mío. No fue mi elección, pero era mi amigo, un buen hombre. Hizo un gran trabajo en materia de inmigración. No permitió que la gente arruinara su país, como ocurrió en Italia", afirmó en una entrevista con el diario italiano 'Il Corriere della Sera'.
Tras 16 años en el poder, Orbán, el principal aliado europeo de Trump y del presidente ruso, Vladímir Putin, fue derrotado el domingo en las urnas por el conservador Péter Magyar, quien se espera forme un Gobierno más europeísta y desbloquee en Bruselas la ayuda a Ucrania.
La Casa Blanca se había involucrado directamente en las elecciones húngaras y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viajó la semana pasada a Budapest para participar en un mitin de Orbán y pedir el voto para él.
Críticas a Meloni
En la misma entrevista de este martes, Trump pareció romper su afinidad con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su rechazo a la guerra de Irán. "No puedo imaginarlo. Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, me equivoqué", expresó Trump. Después de que Meloni considerara "inaceptables" los recientes ataques de Trump al papa León XIV, Trump replicó: "Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear".
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