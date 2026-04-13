Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Suecia permite seguir navegando a un carguero que iba de Rusia a Canarias

Las autoridades suecas han permitido seguir navegando a un carguero procedente de Rusia con destino a la isla española de de Gran Canaria, que fue abordado este domingo, después de que el capitán admitiese haber lanzado residuos al mar Báltico de manera ilegal.

El fiscal Hakan Andersson declaró a la agencia sueca TT que el capitán del barco, que navega bajo bandera panameña, ha admitido al ser interrogado que ha cometido una negligencia constitutiva de delito.