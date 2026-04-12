Fin de 'la era Orbán'
Magyar celebra su victoria en las elecciones: "Hemos liberado a Hungría, hemos recuperado nuestra patria"
Magyar, tras su victoria en las elecciones, ha agradecido a los húngaros por no tener miedo y ha asegurado que su triunfo representa el retorno a la senda europea
Las urnas húngaras dan la victoria a la oposición y derrumban al ultranacionalista Orbán, quien admite su derrota
El conservador Peter Magyar, líder del partido Tisza, se ha impuesto este domingo con una victoria más que amplia en las urnas, con la que ha asegurado 138 diputados del total de 199 del Parlamento nacional húngaro. Su victoria pone fin al mandato de Viktor Orbán, en el poder desde hace 16 años, quien ha impuesto su agenda ultranacionalista y euroescéptica, con el apoyo internacional de líderes como Donald Trump, Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu, entre otros.
Tras su victoria, con la que logra superar la mayoría de dos tercios, necesaria para reformar las leyes del anterior gobierno, Magyar ha festejado frente al Parlamento de Hungría, en Budapest, acompañado de decenas de miles de seguidores. “Lo hemos conseguido: Tisza y Hungría han ganado estas elecciones. No por poco, sino ampliamente, realmente con mucha diferencia”, ha declarado entre los vítores de los presentes, antes de añadir: “Juntos hemos derribado el régimen de Orbán. Hemos liberado Hungría, hemos recuperado nuestra patria”.
Magyar ha celebrado también la alta participación en estos comicios, con unos datos que ha calificado de históricos para la democracia húngara. “Tisza no solo ha ganado las elecciones: todo apunta a una sólida mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional. Esto significa una transición de poder pacífica y eficiente”, ha asegurado. Además, el líder húngaro ha aprovechado para denunciar que el régimen de Orbán utilizó todos los medios a su alcance para intentar frenar a Tisza. Con su victoria, sostiene, “la verdad ha triunfado sobre la mentira”.
El líder de Tisza ha asegurado también que “hoy ha ganado el amor, porque el amor siempre gana”, y ha agradecido a los húngaros “no haber tenido miedo”. Asimismo, Magyar ha mostrado su lado europeísta, entre cánticos de los presentes de “Rusia, fuera”, alegando a un retorno a la senda europea y ha proclamado que su victoria no es la de un partido sobre otro, sino el de los húngaros sobre quienes los oprimen.
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