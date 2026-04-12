Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Macron desea contribuir a paz "justa y duradera" en Ucrania con una tregua efímera de fondo

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este sábado su deseo de contribuir a una paz "justa y duradera" en Ucrania, donde se ha anunciado un breve alto el fuego con Rusia por la Pascua ortodoxa este fin de semana, tras mantener una conversación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Macron dijo a su homólogo turco que quiere "contribuir a la búsqueda de una paz justa y duradera" y enfatizó que deberá "ajustarse necesariamente a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y basarse en fuertes garantías de seguridad para Ucrania", explicó en redes sociales tras su intercambio con Erdogan.

El jefe del Estado francés señaló además que ambos dirigentes abordaron los trabajos en curso en el marco de la llamada "coalición de voluntarios", en un contexto marcado por la frágil tregua pascual actualmente en vigor.