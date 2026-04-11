Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los países bálticos denuncian una "campaña de desinformación" sobre los drones ucranianos

Los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania denunciaron en un comunicado conjunto una "campaña de desinformación" rusa en la que se acusa de forma infundada que sus países dejaron pasar por su espacio aéreo drones ucranianos destinados a atacar a Rusia.

"Rechazamos categóricamente la actual campaña de desinformación rusa contra nuestros países, por carecer por completo de fundamento. Los Estados bálticos nunca han permitido que sus territorios y su espacio aéreo se utilicen para lanzar ataques con drones contra objetivos en Rusia", señalaron los ministros.

"En lugar de continuar con su malintencionada campaña de desinformación, Rusia debe poner fin a su guerra de agresión contra Ucrania y retirar por completo sus fuerzas armadas de todo el territorio ucraniano", abundaron.