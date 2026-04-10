Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel: "Pagará un precio por ello"

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, estalla contra España. "No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", ha dicho este viernes. En esta línea, el líder hebreo ha decidido expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza. "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región”, ha declarado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad”, ha añadido. “Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan; España ha difamado a nuestros héroes, los soldados del Ejército israelí, los soldados del ejército más moral del mundo”, ha defendido Netanyahu desde su despacho. “Por lo tanto, hoy he ordenado la retirada de los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat [localidad al sur de Israel donde se encuentra el CMCC], después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel”, ha explicado.

"Actuó en contra de EEUU"

Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores, ha declarado que la expulsión de España del CMCC se ha hecho en coordinación con Estados Unidos. "El sesgo antiisraelí obsesivo de España bajo el liderazgo de Sánchez es tan grave que ha perdido toda capacidad para desempeñar un papel constructivo en la implementación del plan de paz del [presidente estadounidense Donald Trump] y del centro que opera bajo el marco de este plan”, ha dicho Saar. España ha sido notificada de la decisión y, de momento, no ha habido una reacción por su parte. Creado en octubre, el CMCC busca supervisar el alto el fuego y facilitar el flujo de asistencia humanitaria, logística y de seguridad hacia la Franja de Gaza como parte del plan de paz de Trump.

"Desde hace mucho tiempo, el gobierno de España, bajo el mandato de Pedro Sánchez, ha actuado en contra del Estado de Israel por todos los medios posibles", ha añadido, acusándoles de lanzar falsas acusaciones de injurias contra Israel y difamaciones. Además, Saar ha dicho que "el gobierno español ha intentado perjudicarnos en las instituciones internacionales, incluyendo repetidos intentos —sin éxito— de imponernos sanciones en la Unión Europea" y que "durante la guerra contra Irán, actuó en contra de nuestros intereses y de los de nuestro aliado, EEUU".

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A principios de semana, el presidente del gobierno ha criticado directamente a Netanyahu por su duro ataque contra el Líbano, que mató a 303 personas en 10 minutos. "Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", escribió en X. En su publicación, defendió que el Líbano formara parte del alto el fuego, y que la comunidad internacional condene "esta nueva violación del derecho internacional". "La UE debe suspender su Acuerdo de Asociación con Israel, y no debe haber impunidad ante estos actos criminales", añadió.