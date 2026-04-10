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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Irán no está cumpliendo lo acordado sobre Ormuz

Teherán anuncia que las negociaciones de paz con EEUU se producirán en Islamabad a partir de este viernes

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

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Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Pakistán ultima los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EEUU e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas. Mientras, la tregua acordada pende de un hilo, tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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