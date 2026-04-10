Concluye la campaña electoral peruana en medio de un fuerte desinterés ciudadano y con Keiko Fujimori primera en los sondeos

Un sismo de 4,9 de magnitud sacudió al sur de Lima en la tarde del jueves cuando la mayoría de los 35 candidatos a la presidencia cerraban su campaña electoral en la capital peruana y sus alrededores. La noticia relegó las informaciones electorales a un segundo plano. Cuando pasó el peligro, los actos transcurrieron luego sin pena ni gloria como un indicador del escaso entusiasmo que despierta la contienda del domingo. Las encuestas indican que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, el exalcalde de Lima y abanderado de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el cómico Carlos Álvarez, de País por Todos, son los competidores con mayores posibilidades de pasar al segundo turno. Pero todo puede suceder en la noche del domingo: ninguno de los tres supera una intención de voto del 15%. La posibilidad de una sorpresa está latente. "En este carnaval electoral, además del lodo –los insultos– circulan encuestas falsas, resultados sin ficha técnica, encuestadoras extranjeras y cifras diseñadas a medida de quien las difunde. Hay menús para todos los gustos", señaló Urpi Torrado, columnista del diario limeño El Comercio. "En ese contexto, conviene recordar que no existe evidencia sólida que demuestre que las encuestas, por sí mismas, determinan el voto. Los electores no reaccionan de manera uniforme ante un mismo resultado. Algunos refuerzan su preferencia, otros la cuestionan, otros simplemente la ignoran", previno.

Los candidatos desplegaron mítines, caravanas, recorridos y entrevistas en los medios tradicionales y las plataformas. Todos fueron en busca de los hombres y mujeres que no tenían ninguna preferencia. Millones de peruanos se mostraban en las últimas horas indecisos e incluso no se descarta que crezca el número de ciudadanos que no sufraguen. El ausentismo es de un 20% promedio desde 2001. Sin embargo, el experto en temas electorales Enzo Elguera, advirtió que puede ser mayor debido a que muchos hombres y mujeres consultaron en los últimos días a cuánto asciende la multa por no votar.

Keiko cree que llegó su hora

La líder de Fuerza Popular, como se esperaba, invocó la figura de su padre, el extinto autócrata, Alberto Fujimori quien, remarcó a lo largo de la semana, la guía en su cuarto intento de llegar a la presidencia desde 2011. "Sé que todo este cariño también parte del recuerdo de la gratitud que tienen por Alberto Fujimori, que nos trajo la paz", repitió en distintos actos. "Nuestro plan de Gobierno se llama Perú con orden", dijo, al explicar su programa de lucha contra la inseguridad. La ola de crímenes y extorsiones se ha convertido en uno de los asuntos que más preocupa a la sociedad y Fujimori no se privó de reivindicar la "mano dura", al igual que los otros principales aspirantes a la presidencia. Álvarez reivindicó una vez más que el Estado tenga las manos libres para enfrentar a las bandas. El humorista televisivo llamó a mirarse en el Espejo de El Salvador y su presidente Nayib Bukele.

El multimillonario y exmiembro del Opus Dei, López Allaga, pidió terminar con la "izquierda mentirosa y asesina" que, según su criterio, ha dominado la vida política peruana. "Porky solución", le gritaron sus seguidores. El candidato expresó su deseo de convertir a Perú "en una potencia mundial". También propuso tribunales militares para juzgar a los delincuentes para luego llevarlos a una prisión selvática. "Primera medida, todo venezolano que no esté al día de manera legal en Perú, se me larga", arengó, en el mismo tono contra la migración que le dio réditos políticos al ultraderechista chileno, José Antonio Kast, para ganar los comicios de enero pasado. "Vamos a ir de cacería uno por uno. Iremos a buscarlos y los llevaremos al Callao y los llevaremos a Venezuela", garantizó "Porky", de ganar las elecciones.

Fragmentación

La enorme dispersión del voto augura que ningún partido tendrá mayoría en el Congreso. El poder legislativo se ha convertido en los últimos ocho años en el principal factor de poder del país andino, al punto de destituir a los presidentes provisionales Martín Vizcarra, Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jeri, y al mandatario Pedro Castillo, además de forzar la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski. "La dispersión favorece a los partidos políticos que han concentrado el poder en estos últimos años", consideró la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien respalda al socialdemócrata Alfonso López Chau, cuarto en la intención de voto.

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El poder del Congreso contrasta con su bajísima ponderación en las encuestas. En las últimas mediciones no pasaba del 5%. Para mejorar su imagen, el Congreso acaba de premiar a la modelo Karen Paniagua por su promoción de valores relacionados con el emprendimiento y el trabajo social. Paniagua era conocida por sus contenidos en OnlyFans. El reconocimiento fue promovido por el parlamentario de Perú Libre, Javier Arce.