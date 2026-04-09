Brahim Ghali denuncia el "acuerdo ilegal" entre España y Marruecos que privó al Sáhara de su autodeterminación en 1975

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha cargado duramente contra España por la "conspiración" y el "acuerdo ilegal" que alcanzó con Marruecos de cara a su salida de la que fuera su colonia y que privó a los saharauis de su derecho a la autodeterminación, recordando su responsabilidad como potencia administradora de un territorio que la ONU considera a día de hoy como pendiente de descolonizar.

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el también presidente de esta entidad ha defendido que aquella proclamación el 27 de febrero de 1975, un día antes de que España arriara definitivamente la bandera de la que llegó a ser su provincia 53, fue "una respuesta urgente, adecuada y decisiva a una conspiración colonial integral" de quien era la "potencia administradora del Sáhara Occidental.

España, ha proseguido Ghali ante miles de saharauis congregados en el campo de refugiados de Auserd, en Tinduf (Argelia), "intentó eludir su responsabilidad jurídica hacia su colonia mediante un acuerdo ilegal que vulnera la legalidad internacional", en referencia al Acuerdo Tripartito suscrito en Madrid en noviembre de 1974 entre el régimen franquista y los gobiernos de Marruecos y Mauritania para el reparto del territorio.

El objetivo no fue otro, según el líder del Polisario, que "arrebatar al pueblo saharaui su derecho a la existencia y a la autodeterminación y abrir el camino a una nueva fuerza de ocupación para apoderarse de su territorio nacional", en referencia a Marruecos.

Así las cosas, y en presencia entre otros de delegaciones llegadas de distintos puntos de España incluidos los diputados de Sumar Tesh Sidi (Más Madrid) y Enrique Santiago (IU), ha recordado a España "su responsabilidad jurídica, que no prescribe, en la finalización del proceso de descolonización del Sáhara Occidental" a pesar de que los sucesivos gobiernos han venido esgrimiendo que dicha responsabilidad cesó con la carta remitida a la ONU el 26 de febrero de 1975 informando de su salida definitiva del territorio.

También ha enviado un mensaje a la Unión Europea, a la que ha instado a "respetar las decisiones judiciales y el Derecho Internacional, evitando acuerdos que impliquen la explotación de recursos saharauis bajo ocupación", en referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que echó por tierra los acuerdos de pesca y agrícola del bloque con Marruecos.

Por otra parte, Ghali ha reivindicado que el Estado saharaui, que han llegado a reconocer más de 80 países entre los que no figura España, es actualmente "una realidad nacional, continental e internacional" que cuenta con embajadas y representaciones del Frente Polisario en todo el mundo, además de ser uno de los miembros fundadores de la Unión Africana, "asumiendo responsabilidades en la promoción de la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo".

Mensaje a Marruecos

Asimismo, en un momento en que el conflicto con Marruecos está activo desde la ruptura del alto el fuego de 1991 en noviembre de 2020, el líder del Polisario ha reafirmado la "determinación" de la RASD de "fortalecer y consolidar sus relaciones con los países y pueblos del mundo", especialmente de la región y de su vecindad, incluido Marruecos. "El pueblo saharaui no será fuente de amenaza, sino un socio dispuesto a la paz y la cooperación", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido que la RASD "ha buscado siempre la paz basada en el respeto de las fronteras internacionales y la estabilidad regional", recordando que por ello firmó en su momento un acuerdo de paz con Mauritania y "continúa aspirando a una solución justa y definitiva con Marruecos".

La solución pasa por la "autodeterminación"

Ghali se ha referido en este punto a los intentos de mediación que en los últimos meses han venido llevando a cabo Estados Unidos y la ONU -una de cuyas rondas se celebró en febrero en Madrid con la participación del Polisario, Marruecos, Argelia y Mauritania-- tras la aprobación de la resolución 2797 por la ONU, por la que se anima a las partes a negociar sobre la base del plan de autonomía marroquí para el Sáhara presentado en 2007 y que España ha respaldado.

El objetivo, ha defendido, es "alcanzar una solución que garantice el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia". "El ejercicio de este derecho constituye la única vía para una paz justa y duradera", ha defendido el líder del Polisario, para quien el 50 aniversario de la RASD "es un mensaje al mundo de resistencia, unidad nacional y firme rechazo a toda conspiración contra los derechos del pueblo saharaui".

Desfile militar

Tras el discurso de Ghali, que ha llamado a los saharauis a mantener la unidad para hacer frente a los desafíos de cara a alcanzar su soberanía, ha tenido lugar un desfile militar que han arrancado, acompañados por dromedarios, los combatientes más veteranos en las filas del Polisario, entre ellos Batir Mohamed, quien comenzó a combatir con 14 años, o Noussa, quien nació en Villa Cisneros y resultó herido durante la guerra contra Marruecos en 1982.

"Ojalá que haya solución, eso es lo que los saharauis esperamos, pero si no hay solución favorable al pueblo saharaui y su independencia, seguiremos luchando", ha asegurado a Europa Press este saharaui que aún tiene familiares en la parte del Sáhara Occidental bajo control marroquí.

Ante la atenta mirada de mujeres y niños mayoritariamente, muchos de ellos enarbolando banderas y ellas ululando, han desfilado las distintas unidades del Ejército de Liberación Popular que actualmente se enfrentan contra el Ejército marroquí en las inmediaciones del muro que separa la parte liberada por el Polisario de la controlada por Marruecos, así como algunos blindados, lanzaderas y morteros.

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"Es mi deber ayudar", ha asegurado Wanna antes del desfile. Este saharaui de 43 años, nacido en los campamentos y que reside en Alicante aunque trabaja durante el verano en Ibiza, dice que siempre que le llaman acude a la llamada para defender las posiciones del Frente Polisario.