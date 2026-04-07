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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Estados Unidos permite la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Trump vuelve a bromear con presentarse a presidente de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes que podría presentarse como candidato a la Presidencia en Venezuela ante los buenos datos de popularidad que, asegura, tiene en ese país.
"Dicen que si me presentara a presidente de Venezuela sería el candidato con más votos de la historia de Venezuela. Así que cuando termine con esto (la guerra en Irán), puedo ir a Venzuela", ha planteado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Trump ha explicado que aprenderá español. "No tardaré mucho. Soy bueno en idiomas. Iré a Venezuela y me presentaré a presidente", ha señalado.
El chavismo confía en que Maduro y su esposa estarán "más temprano que tarde" en Venezuela
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán "más temprano que tarde" de vuelta en su país, luego de que fueran capturados hace poco más de tres meses por tropas de Estados Unidos en un ataque en Caracas.
"Le enviamos un saludo y nuestra palabra de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, y a Cilia Flores. Todo nuestro respeto y nuestro cariño hacia ellos", expresó el también ministro de Interior en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Tras menos de un minuto de aplausos de funcionarios, el dirigente chavista agregó: "Más temprano que tarde los tendremos aquí de vuelta junto a su pueblo, junto a su partido, junto a su patria".
Cuba reitera ante dos congresistas norteamericanos la disposición de entablar un "diálogo serio" con Washington
"Estados Unidos está, en la práctica, bombardeando toda la infraestructura energética de Cuba. Debemos poner fin a esta crueldad", dijo la congresista demócrata por Washington, Pramila Jayapal, tras una breve estancia en la isla, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel. "Acabo de regresar de Cuba, donde visité una sala de maternidad con bebés prematuros cuyas vidas dependen de incubadoras y respiradores, equipos que se ven amenazados por la escasez de energía", dijo a través de X. Junto con Jayapal viajó al país caribeño su colega demócrata por Illinois, Jonathan Jackson. Frente a ambos legisladores, Díaz-Canel reiteró la voluntad de La Habana de "sostener un diálogo bilateral serio y responsable" con la administración de Donald Trumo para "encontrar soluciones a las diferencias existentes".
El anfitrión aseguró a través de X haber denunciado ante Jayapal y Jackson "el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual Gobierno de EEUU y sus amenazas de acciones aún más agresivas".
Los legisladores norteamericanos permanecieron cinco días en la isla. Jayapal dijo haber visto "de primera mano la devastación y el sufrimiento causados " por las medidas que adoptó la Casa Blanca.
Diosdado Cabello anuncia una marcha por la paz el mismo día que los trabajadores planean marchar al Palacio de Miraflores
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció una movilización nacional por la paz de Venezuela para este jueves, el mismo día en que trabajadores y estudiantes convocaron en Caracas una protesta hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir mejoras salariales.
En la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que la movilización será desde temprano, aunque no precisó los puntos de salidas y llegadas.
Asimismo, anticipó -sin dar detalles- que el chavismo se está preparando para recordar los días 11, 12 y 13 de abril, cuando hubo un fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien fue depuesto brevemente, pero, subrayó Cabello, regresó al poder gracias a los venezolanos y a las fuerzas armadas.
Albares sobre Cuba: "España hace todo lo posible, ¿Qué más podemos hacer?
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España está ya prestando ayuda humanitaria a Cuba, posicionándose en contra del bloqueo de EE.UU. y analizando con otros países "intentar hacer algo" conjuntamente:"¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo".
Pero España, ha dicho en una entrevista en TVE ante la grave situación energética de la isla y el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, puede hacer dos cosas y las está haciendo: una es dejar clara su posición y otra sumar a otros países en esta idea, lo que "toma cierto tiempo" como se ha visto -según Albares- en Venezuela, Gaza, Ucrania, Groenlandia o Irán.
De todos los lugares del mundo en los que se está intentando imponer "la ley del más fuerte", la de Cuba es "especialmente dolorosa porque es un pueblo hermano", ha dicho Albares, que ha asegurado que el Gobierno está muy implicado en la isla.
María Corina Machado pide seguir avanzando en el "renacer" en libertad de Venezuela
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió a los ciudadanos este sábado de Semana Santa seguir avanzando juntos en el "renacer" en libertad del país suramericano e indicó que el sufrimiento no ha sido en vano porque están cerca "del retorno a la vida".
"Hemos padecido y perdido mucho, pero nuestro dolor hoy se transforma en esperanza porque entendemos que nuestro sufrimiento no ha sido en vano y que estamos cerca del retorno a la vida", señaló la premio nobel de la paz 2025 en una publicación en X.
Machado señaló que esta Semana Santa es la oportunidad para renovar la fe y conectar con el sentido profundo que tiene todo sacrificio hecho por amor.
El mayor apagón de este sábado en Cuba dejará sin corriente a la vez al 52 % de la isla
Cuba sufrirá este sábado prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 52 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.
El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero.
Una ONG venezolana exige un proceso transparente para designar un nuevo fiscal y defensor del pueblo
La ONG venezolana Provea exigió este viernes que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) lleve un proceso transparente para designar a un nuevo fiscal general y defensor del pueblo, con entrevistas abiertas y mecanismos para que la ciudadanía pueda objetar a los postulados.
"La Ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero no se está cumpliendo, el Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad", señaló la ONG en una publicación en X.
Abel Gilbert
El Gobierno cubano indulta a 2010 presos y envía una señal a Estados Unidos
El Gobierno cubano decidió indultar a 2010 presos "como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley", informó 'Granma', el órgano oficial del Partido Comunista (PCC). "Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud". El "análisis cuidados" también parece incluir el complejo momento político interno, marcado por la tensión bilateral con Estados Unidos y los canales subterráneos de negociaciones que buscan encauzar una crisis que se manifiesta especialmente en el "cerco energético". Las liberaciones se conocen la misma semana en que un buque ruso comenzó a descargar petróleo en el puerto de Matanzas y se acerca otro carguero hacia la isla. Los envíos han sido en los hechos consentidos por EEUU.
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El Gobierno de Venezuela activa un plan para la recuperación "integral" de los hospitales
El Ministerio de Salud de Venezuela informó este jueves que activó un plan para la recuperación "integral" de los hospitales del país suramericano para rehabilitar infraestructura eléctrica y de agua, priorizando los centros sanitarios de Caracas.
En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que se contempla la creación de "brigadas especializadas" para trabajar en los "sistemas críticos" como el suministro de agua potable, la red eléctrica, ascensores y la ventilación en las "áreas estratégicas".
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