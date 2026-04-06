Irán guerra
Sánchez transmite al primer ministro libanés el apoyo de España tras los ataques de Israel
El presidente del Gobierno ha subrayado que Líbano no ha elegido la guerra y que su soberanía e integridad territorial deben ser respetadas
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este lunes con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, a quien le ha transmitido el apoyo y la solidaridad de España por los ataques de Israel que está sufriendo su país.
Así lo ha indicado Sánchez en un mensaje en la red social X, en la que ha subrayado que Líbano no ha elegido la guerra y que su soberanía e integridad territorial deben ser respetadas.
El jefe del Ejecutivo ha destacado la labor "encomiable" de las tropas españolas integradas en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNFIL, por sus siglas en francés y en inglés).
Ha considerado "intolerables" los ataques contra la misión de paz de la ONU y ha subrayado que "deben cesar de inmediato".
Los ataques aéreos y terrestres de Israel en Líbano han causado ya más de 1.400 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, que continuó este domingo con intensos bombardeos en el sur de Beirut y la zona meridional del país mediterráneo, según fuentes oficiales.
Además, más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según confirmó este domingo el presidente libanés, Josep Aoun, debido a la intensa campaña de bombardeos israelíes.
El Ejército de Israel está enzarzado también en intensos combates con el grupo chií libanés Hizbulá en varios puntos del sur del país, donde trata de establecer una zona de control que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani.
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