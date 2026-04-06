Cuba reitera ante dos congresistas norteamericanos la disposición de entablar un "diálogo serio" con Washington

"Estados Unidos está, en la práctica, bombardeando toda la infraestructura energética de Cuba. Debemos poner fin a esta crueldad", dijo la congresista demócrata por Washington, Pramila Jayapal, tras una breve estancia en la isla, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel. "Acabo de regresar de Cuba, donde visité una sala de maternidad con bebés prematuros cuyas vidas dependen de incubadoras y respiradores, equipos que se ven amenazados por la escasez de energía", dijo a través de X. Junto con Jayapal viajó al país caribeño su colega demócrata por Illinois, Jonathan Jackson. Frente a ambos legisladores, Díaz-Canel reiteró la voluntad de La Habana de "sostener un diálogo bilateral serio y responsable" con la administración de Donald Trumo para "encontrar soluciones a las diferencias existentes".

El anfitrión aseguró a través de X haber denunciado ante Jayapal y Jackson "el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual Gobierno de EEUU y sus amenazas de acciones aún más agresivas".

Los legisladores norteamericanos permanecieron cinco días en la isla. Jayapal dijo haber visto "de primera mano la devastación y el sufrimiento causados " por las medidas que adoptó la Casa Blanca.

Jayapal valoró a su vez a la agencia AP que las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno que permitirán la entrada de inversores de origen cubano en la mayor de las Antillas. El secretario de Estado Marco Rubio había calificado esa apertura de insuficiente por no contemplar su equivalente político. Para la representante demócrata, la reciente liberación de 2010 presos de las cárceles así como la llegada de un equipo del FBI para investigar el incidente con una lancha de Florida en aguas territoriales cubanas que dejó varios muertos, muestran que "ha llegado el momento de tener una negociación real entre ambos países y revertir la fallida política estadounidense de décadas, un vestigio de la Guerra Fría que ya no sirve ni al pueblo estadounidense ni al pueblo cubano".

Jackson, por su parte, estableció una analogía entre lo que sucede en el Caribe y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ejecutado por Teherán frente a la costa de Irán. "Nuestro Gobierno está luchando para mantener abierto el estrecho de Ormuz, para que haya un libre flujo de petróleo en todo el mundo. Queremos, por razones humanitarias, un libre flujo de petróleo, combustible y energía en nuestro propio hemisferio".

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La visita de Jayapal y Jackson coincidió con nuevos apagones a pesar de la reciente llegada de un buque petrolero ruso al puerto de Matanzas.