Guerra de Irán
Israel informa de daños en el centro del país por un misil iraní que no fue interceptado
Una "ojiva de racimo" ha alcanzado varias zonas, según el ejército israelí, aunque no se han registrado víctimas ni heridos
EP
Las fuerzas israelíes han informado este viernes de que una nueva oleada de ataques lanzados por Irán ha provocado daños en varios puntos del centro del país, donde han sonado las sirenas antiaéreas pero no se han registrado de momento víctimas ni heridos.
El Ejército de Israel ha indicado que "un misil iraní con una ojiva de racimo ha causado daños en diez lugares del centro del país debido a que no fue interceptado" por los sistemas de defensa antiaérea.
Así, los servicios de rescate israelíes han informado de que varias ambulancias se han tenido que desplazar hasta una decena de localizaciones ante los daños causados por los restos del misil. Algunas de estas zonas incluyen Ramat Gan, GIvat Shmuel y Petah Tikva, entre otros.
Por otra parte, el Ejército ha logrado interceptar otros misiles lanzados durante la noche desde territorio iraní a medida que Teherán responde a los ataques de Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva desatada a finales de febrero.
"Se identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel y se activaron los sistemas defensivos para interceptar la amenaza", ha apuntado en un comunicado, si bien la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado ataques con "misiles de largo alcance" contra localidades como Tel Aviv o Eilat.
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