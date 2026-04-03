Destituido el jefe del Estado Mayor de EEUU en plena guerra de Irán

El Departamento de Guerra de EEUU ordenó este jueves al jefe del Estado Mayor, Randy George, dimitir de su cargo de forma inmediata, un anuncio que se produce en medio de la guerra en Irán.

George, encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense, fue cesado de su cargo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, después dede haber estado a cargo desde agosto de 2023, de acuerdo con el portavoz del departamento, Sean Parnell.

Parnell, confirmó el retiro de George asegurando en su cuenta de X que: "El general Randy A. George se retirará de su cargo como el 41.º Jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato".

Además, el general David Hodne, jefe del Comando de Transformación y Entrenamiento, así como el mayor William Green, jefe del Cuerpo de Capellanes, también habrían sido relevados, de acuerdo con el Washington Post.

Medios estadounidenses como CBS y CNN informaron previamente que George ha tenido una relación conflictiva con el secretario Hegseth y otros altos mandos en medio del conflicto de Irán por la toma de decisiones.

George, oficial de infantería de carrera, se graduó como oficial en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 1988.

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Ha ejercido como jefe de Estado Mayor desde septiembre de 2023; anteriormente comandó el I Cuerpo en la Base Conjunta Lewis-McChord y posteriormente fue asistente militar principal del Secretario de Defensa Lloyd Austin durante la administración de Joe Biden.