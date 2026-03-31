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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní
Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto se reúnen por segundo día en Islamabad para coordinar una estrategia de desescalada
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington, mientras continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Teherán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Un ataque iraní impacta un petrolero de Kuwait en el puerto de Dubái
Un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait. La compañía aseguró que el ataque provocó un incendio y varios daños en el petrolero que podrían resultar en un derrame de crudo, según un comunicado recogido por la Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA). El impacto, que no dejó heridos ni vícimas, fue atribuido a Irán, que lanza misiles y drones cada noche contra objetivos estadounidenses e israelíes en países del golfo Pérsico en represalia al ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán.
Irán informó durante la noche de apagones en Teherán tras explosiones en el este y oeste de la capital
Irán dijo este martes que explosiones en el este y el oeste de Teherán provocaron varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas. Según las agencias oficialistas Tasnim y Fars, que acusan a EEUU e Israel del ataque, funcionarios del ministerio de Energía trabajan para restablecer el servicio, tras el impacto de metralla en las instalaciones de una subestación eléctrica en el este de la ciudad. Asimismo, las agencias informaron sobre un corte de energía previo debido a daños en los equipos eléctricos que, según las autoridades, se restablecieron en menos de una hora.
Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes han denunciado este lunes la muerte de ocho personas en un ataque contra dos buques de carga en las islas de Qeshm y de Lark, situadas en el estrecho de Ormuz, y cuya autoría han atribuido a Estados Unidos e Israel, en el marco de la ofensiva que ya ha dejado en Irán más de 2.000 víctimas mortales. "Ocho personas han fallecido en el ataque contra el buque de carga en Ramcha, Qeshm", ha afirmado el vicegobernador de Asuntos Políticos, de Seguridad y Sociales de Hormozgan, Ahmad Nafisi, en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA. El dirigente de la provincia en la que se encuentra el distrito de Qeshm, que acoge ambas islas, ha indicado también que, "afortunadamente", el ataque al buque alcanzado en la isla de Lark "no ha causado víctimas mortales debido a la ausencia de tripulación" en el momento del impacto.
Irán señala a Arabia Saudí que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses" de su territorio
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha apelado a Arabia Saudí como "nación hermana" en un mensaje a última hora de este lunes en el que ha señalado a Riad que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses", alegando que ni "respetan" a ninguno de los dos países "ni pueden brindar seguridad alguna".
"Hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses", reza la publicación en redes sociales en cuestión en la que el jefe de la diplomacia de Teherán asegura que Washington "no respeta a los árabes ni a los iraníes", y que tampoco "puede brindar seguridad alguna" en la región.
La guerra de Irán tendrá un impacto "secuencial" en el suministro de petróleo
El bloqueo del Estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- debido a la guerra en Oriento Medio desatará un impacto "secuencial" en el suministro global de petróleo que se desplazará de este a oeste, afectando a la mayor parte del mundo durante abril, según un informe de la entidad financiera J.P. Morgan.
Los analistas del banco de inversión señalaron el jueves pasado que el sistema energético mundial está transitando de un "choque de flujo" a un "problema de agotamiento de existencias".
Según los datos de la entidad, el último petrolero que abandonó el estrecho lo hizo el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Vaticano expresa a Israel su pesar por el “desafortunado” veto al cardenal Pizzaballa
El Vaticano expresó al embajador de Israel ante la Santa Sede, Yaron Sideman, su "pesar" por la "desafortunada" prohibición al cardenal Pierbattista Pizzaballa de celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.
La comunicación, según confirmó este lunes el Vaticano en un comunicado, fue transmitida al embajador por parte del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y su responsable para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.
EEUU estudia una contribución económica árabe a la campaña militar contra Irán
La Casa Blanca ha indicado este lunes que está estudiando opciones para una posible aportación económica de los países árabes a la campaña militar contra Irán lanzada el pasado 28 de febrero.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido interrogada por la posibilidad de un apoyo económico de los países árabes. "Bueno. Creo que es algo que le interesaría bastante plantear al presidente. No me voy a adelantar al presidente en ese tema, pero ciertamente es una idea que sé que está... de lo que le vais a oír hablar", ha apuntado.
Trump afirma que sabrá en una semana si Qalibaf es un interlocutor de Irán válido
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que sabrá en una semana si el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, es un interlocutor válido para negociar en nombre de Irán.
"Lo vamos a saber. Te lo diré en una semana más o menos", ha afirmado Trump en declaraciones a 'The New York Post' tras ser interrogado si Qalibaf está dispuesto a trabajar con Estados Unidos.
Once muertos más en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano
Once personas han muerto en ataques israelíes en el sur de Líbano en el marco de la ofensiva militar israelí para alcanzar el río Litani, frontera natural que separa el sur de Líbano del resto del país.
Cuatro personas han muerto en un ataque aéreo israelí sobre el mercado de Bint Yebeil, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', que informa también ataques anteriores contra la aldea de Hanuiyé, en Tiro, que dejaron otros tres muertos.
Instituciones palestinas claman contra la pena de muerte de Israel contra 'terroristas'
La Presidencia palestina, encabezada por Mahmud Abás, calificó este lunes como un "crimen de guerra" contra su población la ley aprobada por Israel para aplicar la pena de muerte obligatoria a los palestinos acusados de asesinato terrorista.
La ley es una "violación flagrante del derecho internacional humanitario, en particular del Cuarto Convenio de Ginebra, que garantiza la protección de las personas y las garantías de un juicio justo, y una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", recoge un comunicado de la Presidencia difundido por la agencia oficial palestina, Wafa.
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