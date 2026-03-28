Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El enviado de EEUU dice que habrá reuniones con Irán esta semana

Primer mes de la guerra en Irán: incertidumbre económica y protestas ciudadanas

El ataque de EE. UU. e Israel a Irán cumple un mes, periodo en el que se ha disparado el precio de los carburantes mientras caía la Bolsa española. Una crisis que ha rescatado el 'No a la guerra' y que ha llevado al Gobierno a aprobar un paquete de medidas.

Con el barril de petróleo Brent un 55 % más caro, hasta los 112 dólares, la Bolsa española se ha dejado un 8,49 % en este mes, lo que supone una pérdida de capitalización de 79.317 millones de euros.

Ya el mismo día del ataque, el 28 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la intervención militar unilateral de EE. UU. e Israel, argumentó que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y pidió "desescalada y diálogo".