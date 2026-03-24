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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas
El régimen iraní lanza una ofensiva contra el centro de Israel mientras el Ejército de Netanyahu bombardea Teherán y combate contra Hezbolá
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel dice que ha bombardeado más de 3.000 objetivos en Irán en 25 días de guerra
El Ejército israelí asegura que ha bombardeado en todo Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio de esta ofensiva bélica el pasado 28 de febrero, según un comunicado castrense publicado este martes.
El texto detalla que ayer, lunes, decenas de cazas israelíes completaron una nueva "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura en el centro de Teherán, bombardeando dos presuntos centros de mando de inteligencia, depósitos de armas y sistemas de defensa aérea.
El Ejército israelí alega que uno de esos cuarteles pertenecía a la rama de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otro, al Ministerio de Inteligencia iraní. En total, Israel bombardeó anoche "más de 50 objetivos en el norte y centro de Irán", detalla el texto, que enumera entre ellos instalaciones para el lanzamiento y almacenamiento de misiles balísticos.
HRW denuncia como posible crimen de guerra el ataque de Irán a dos buques mercantes civiles en la zona de Ormuz
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que al menos dos buques mercantes civiles habrían sido "deliberadamente" atacados por el Ejército iraní el pasado 11 de marzo en la zona del estrecho de Ormuz, lo que constituiría un crimen de guerra.
"Las fuerzas iraníes parecen haber atacado deliberadamente al menos dos buques mercantes civiles en el estrecho de Ormuz y sus alrededores el 11 de marzo de 2026", ha alertado la organización en una nota de prensa en la que ha recordado que ese tipo de agresiones deliberadas a buques civiles y sus tripulantes "constituye un crimen de guerra".
Así, ha subrayado que los crímenes de guerra "no justifican la comisión de nuevos crímenes de guerra" y ha instado a Irán, Estados Unidos e Israel a "poner fin de inmediato a los ataques ilegales contra civiles y bienes de carácter civil", tratando a su vez de "dejar de tratar de presentar tales bienes como objetivos legítimos".
Irán lanza al menos seis andanadas de madrugada contra Israel sin causar heridos
Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.
"Los equipos de búsqueda y rescate se dirigen a varios lugares del centro de Israel donde se han recibido informes de impactos. Se ruega a la población que evite congregarse en estas zonas", urge el último comunicado castrense.
Tras la caída de fragmentos y metralla la mañana de este martes, varios edificios fueron dañados en Tel Aviv y hubo también coches quemados, según detallaron los equipos de bomberos y rescate en un comunicado.
Irán niega haber atacado con misiles la base militar de EEUU y Reino Unido en Diego García
Irán negó este lunes haber atacado con misiles una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en la isla de Diego García, en el océano Índico. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, calificó en un mensaje en su cuenta de X como "desinformación de Israel" las acusaciones sobre la autoría de Irán de ese ataque de la semana pasada. Bagaei citó una noticia de la televisión Al Yazira que recogía declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien indicó que no podía confirmar la declaración de Israel de que los proyectiles utilizados fueran misiles balísticos intercontinentales iraníes. "Que incluso el secretario general de la OTAN se niegue a respaldar la desinformación más reciente de Israel, es muy significativo: el mundo está completamente harto de estas historias desacreditadas de 'falsa bandera'", escribió el portavoz iraní de Exteriores.
Irán y Hizbulá vuelven a lanzar ataques sobre Israel, que sigue bombardeando Líbano
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este martes nuevos ataques contra varios puntos de Israel, a la vez que sobre bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico, mientras Israel volvió a bombardear el Líbano. Según un comunicado difundido en la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite, se trata de la ola 78 de bombardeos desde Irán contra objetivos en Israel y en la región desde que empezó el conflicto el pasado 28 de febrero. La Guardia Revolucionaria señaló como objetivos Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya ha sido atacada en el pasado.
Llega al Mediterráneo oriental el destructor británico 'HMS Dragon' para la defensa de Chipre
El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes la llegada del destructor 'HMS Dragon' al Mediterráneo oriental, para comenzar "esta noche" labores defensivas en el marco del conflicto en Oriente Próximo, después de que un dron de fabricación iraní impactara en una de las bases militares británicas instaladas en Chipre.
"Puedo confirmar que el 'HMS Dragon' ha llegado al Mediterráneo oriental y esta noche comienza su integración operativa en la defensa de Chipre, junto con nuestros aliados", ha declarado el ministro de Defensa británico, John Healey, ante el Parlamento.
Healey ha destacado asimismo que los aviones Typhoon y F-35 de la fuerza aérea británica "continuaron sus misiones defensivas durante la noche" no solo sobre la isla, sino también sobre Jordania, Qatar y Bahréin. "Una unidad británica de combate contra drones con base en tierra, que opera en una zona de alto riesgo, derribó con éxito dos drones iraníes durante la noche", ha agregado.
Siria denuncia un ataque con misiles contra una base militar en su frontera con Irak
El Gobierno de Siria ha denunciado en las últimas horas un ataque con misiles contra una base militar en la provincia de Hasaka, en el noreste del país, y ha asegurado que el lanzamiento ha tenido lugar desde territorio iraquí.
"El ataque se llevó a cabo con cinco misiles lanzados desde las inmediaciones de Tal al Haua", una localidad situada en el norte de Irak y a 20 kilómetro de la frontera con Siria, según ha señalado el comando de operaciones del Ejército sirio ha señalado a la agencia de noticias estatal SANA.
La base atacada se encuentra "cerca" de la ciudad siria de Al Yarubiyá, ha indicado, antes de confirmar contactos con las autoridades del país vecino "con respecto al incidente". "El Ejército iraquí ha iniciado una operación de búsqueda para localizar a los responsables", ha agregado.
Egipto ve en las palabras de Trump una "oportunidad" para terminar la guerra de Irán
El Ministerio de Exteriores de Egipto ha celebrado este lunes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre unas supuestas negociaciones abiertas con las autoridades de Irán, quienes han negado este extremo, y ha emplazado a "aprovechar esta oportunidad" para poner fin al conflicto, desatado a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero.
"Egipto acoge con beneplácito todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a reducir las tensiones y allanar el camino hacia la desescalada y el fin de la guerra", ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha puesto en "valor" las declaraciones del mandatario estadounidense. "Egipto reconoce la importancia de aprovechar esta oportunidad y, a partir de ella, priorizar el diálogo para detener la escalada y, en última instancia, poner fin a la guerra", ha agregado.
La guerra en Oriente Medio causa la muerte o heridas a 87 niños al día, alerta UNICEF
El director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Chaiban, aseguró este lunes que desde que empezó la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, han muerto o han resultado heridos 87 niños al día.
"Más de 2.100 niños han resultado muertos o heridos, incluidos 206 niños muertos en Irán y 118 en el Líbano. Cuatro niños han muerto en Israel y uno en Kuwait. Estas son las cifras comunicadas y se espera que aumenten a medida que continúe la violencia. Esto supone una media de aproximadamente 87 niños muertos o heridos cada día desde el inicio de la guerra", declaró Chaiban en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York tras regresar del Líbano.
Israel anuncia que ha comenzado nuevos ataques en Beirut
El Ejército israelí informó de que ha comenzado a atacar la noche de este lunes "infraestructura de Hizbulá" en Beirut, la capital del Líbano.
En un breve comunicado explica que dará más detalles tras los ataques, que llegan tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que ha empezado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenado posponer cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní y dar espacio a esas conversaciones.
Tras sus palabras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Trump cree que se pueden conseguir los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, pero afirmó al mismo tiempo que seguirá atacando Irán y a Hizbulá en el Líbano. En el Líbano, los ataques de Israel, que mantiene una ofensiva terrestre en el sur y bombardea a diario su territorio, han causado más de mil muertos y cientos de miles de desplazados.
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