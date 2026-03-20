¿Prohibir Huawei? La abogada general de la UE abre la puerta a su exclusión de las redes 5G

¿Hay que excluir a la compañía china Huawei de las redes de 5G? Esta cuestión divide profundamente a la Unión Europea. Mientras que países como Alemania o Suecia ya han aplicado esa prohibición, respaldada desde Bruselas, otros como España —y también Catalunya— siguen manteniendo al proveedor de Shenzhen como parte crucial de sus telecomunicaciones.

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió el jueves un dictamen jurídico que arroja un poco más de luz a ese conflicto interno. Según Tamara Ćapet, tanto la Comisión Europea como los gobiernos nacionales pueden establecer normativas que impidan a las operadoras contratar los productos de proveedores considerados de riesgo.

Eso llevaría a purgar las infraestructuras de red para expulsar a Huawei o ZTE, firmas que sus detractores han tachado de riesgo para la seguridad nacional al considerar que sus vínculos con Pekín abren la puerta al espionaje. Esa acusación, también promovida desde Estados Unidos, no ha sido probada, por ahora.

Huawei cumple 24 años en España. / Archivo

La opinión emitida el jueves por la abogada general no es vinculante, pero aun así podría influenciar el fallo definitivo del TJUE, que debería dictarse a finales de año. Con ella, responde a una cuestión planteada por la empresa de telecomunicaciones de Estonia Elisa Eesti después de que el gobierno denegara en 2022 su solicitud de utilizar equipos de Huawei en sus redes móviles.

Prohibición, pero fundamentada

La postura de la abogada general podría leerse como una señal de apoyo al veto. Y, en parte, lo es. No obstante, también matiza que los Estados de la UE no pueden imponerlo basándose solamente en "una sospecha general". Así, para excluir a compañías como Huawei de las redes de 5G necesitarían realizar una evaluación de riesgos que "debe incluir una valoración específica del uso del equipo en cuestión y de los riesgos asociados al mismo".

En declaraciones a Politico, Huawei ha celebrado la introducción de ese importante matiz, afirmando que "reconoce que todas las medidas restrictivas relativas a los equipos de telecomunicaciones deben someterse a revisión judicial, con arreglo a un estricto criterio de proporcionalidad". "Esperamos que las restricciones de la UE o nacionales se examinen a la luz de este principio", han comunicado desde la multinacional.

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Revés a las 'telecos'

En su dictamen, Ćapet señala que los países no deberán compensar a los operadores de telecomunicaciones por el coste de sustituir los equipos de Huawei. Eso supone un duro revés para 'telecos' como Telefónica, Deutsche Telekom, Orange o Vodafone, que se han opuesto a los vetos a gran escala de proveedores de 5G, advirtiendo que suponen un "acto de autodestrucción". Desde GSMA, patronal mundial del sector y organizadora del Mobile World Congress de Barcelona —en el que Huawei cuenta con el mayor estand—, ya han lamentado que esa opinión es "poco razonable".