Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo si el suyo vuelve a ser atacado

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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El brent supera 110 dólares entre ataques a infraestructura energética: 20 días de guerra El barril de brent superó este jueves los 110 dólares, en medio de nuevos ataques a infraestructura energética por parte de Irán tras la ofensiva de Israel contra el campo de gas natural Pars Sur del país persa, que han agravado la presión al suministro global de combustibles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró no haber tenido nada que ver en el ataque israelí a Pars Sur, pero amenazó a Irán con "hacer volar por los aires" ese campo si los iraníes se atreven a atacar nuevamente las refinerías o infraestructuras de Catar, como hicieron esta madrugada.

Arabia Saudí dice que dos refinerías en Riad han sido atacadas, según medios Arabia Saudí dijo este jueves que dos de sus refinerías en Riad han sido atacadas, según recogió la cadena Al Jazeera, mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario. "Atacar Riad mientras varios diplomáticos se encuentran reunidos no puedo verlo como coincidencia y creo que es la clara señal sobre lo que Irán piensa de la diplomacia. No cree en hablar con sus vecinos, intenta presionarlos", aseveró Faisal bin Farhan Al Saud al término de una reunión de cancilleres de países árabes y musulmanes en la capital saudí, según muestra un video difundido por Al Jazeera.

Sánchez defiende este jueves en Bruselas su "no a la guerra" ante el resto de líderes de la UE El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá este jueves ante el resto de líderes de la Unión Europea su "no a la guerra" crítico con Estados Unidos e Israel por sus ataques a Irán, una posición que el Ejecutivo considera que cada vez es más compartida por los socios comunitarios. Sánchez participará en la reunión del Consejo Europeo que se celebra en la capital belga, la primera en la que se verán los Veintisiete tras el estallido de la crisis en Oriente Medio.

Israel se despierta sin heridos tras una madrugada con 6 andanadas de misiles de Irán Las alarmas antiaéreas sonaron en seis ocasiones en la madrugada de este jueves en Israel por las andanadas de misiles enviadas por Irán a territorio israelí, que no causaron ningún herido. La primera alarma sonó sobre las 3.15 hora local (1.15 GMT) en la zona de Tel Aviv, a lo que le siguieron tres alertas más de misiles de Irán hacia el norte del país.

Nuevos bombardeos israeli-estadounidenses contra cuarteles de las milicias iraquíes Nuevos bombardeos en la madrugada de este jueves de fuerzas israelíes y estadounidenses sobre cuarteles y posiciones de las milicias iraquíes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) dejaron un miliciano muerto y varios heridos, uno de ellos en estado crítico. Así lo comunicaron en una nota las Fuerzas de Movilización Popular, también conocidas como Multitud Popular, un conglomerado de grupos en su mayoría chíies proiraníes que se encuentra integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes. Los ataques se produjeron en la provincia de Saladino, en la ciudad de Baiji y en las cercanías del aeropuerto de Al Siniya.

Trump amenaza con destruir el mayor yacimiento de gas del mundo si Irán ataca de nuevo a Qatar El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este miércoles una advertencia directa a Irán y aseguró que autorizará la destrucción del estratégico campo gasístico de South Pars si Teherán vuelve a atacar instalaciones energéticas en Qatar. (Seguir leyendo)

Un petrolero abandona el estrecho de Ormuz tras una amenaza de las fuerzas iraníes Un gran petrolero con bandera de Barbados se vio este jueves obligado a abandonar el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas iraníes entraran en posición de ataque. Según la Guardia Revolucionaria iraní, citada por la agencia Fars, el buque transportaba 160.000 toneladas de petróleo y fue interceptado cuando intentaba ingresar en el estrecho de Ormuz.

Macron habla con Trump y el emir catarí y pide cesar los ataques a infraestructuras energéticas El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó este miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, sobre los ataques contra puntos de producción de gas en Irán y Catar, y pidió una moratoria de los embates contra instalaciones energéticas. "Es de interés común aplicar sin demora una moratoria sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles, en particular las infraestructuras energéticas e hidráulicas", subrayó Macron en un mensaje en la red social X tras esas conversaciones. "La población civil -agregó- y sus necesidades básicas, así como la seguridad del suministro energético, deben protegerse de la escalada militar".

Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo si el suyo vuelve a ser atacado La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este jueves que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico hasta su "completa destrucción", si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán. "Les advertimos una vez más que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica. Si esto se repite, no cesaremos en los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados hasta su completa destrucción", advirtió en un comunicado publicado por la agencia Fars. Irán atacó en la noche del miércoles la refinería de Ras Laffan en Qatar, entre otros objetivos, en respuesta a un bombardeo previo contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, en la costa sur iraní.