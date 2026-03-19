Lucha antidroga
Al menos 11 muertos en un operativo contra el Cártel de Sinaloa en México
El objetivo del operativo es la detención de Joel Enrique Sandoval Romero, alias 'El 19', uno de los principales representantes de Ismael 'El Mayo' Zambada
EP
Al menos once personas han muerto abatidas por las fuerzas de seguridad mexicanas en un operativo llevado a cabo contra la facción 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa, en el homónimo estado, en el este del país.
El Gabinete de Seguridad mexicano ha anunciado esta cifra "preliminar" de fallecidos, fruto de un operativo en el que las fuerzas mexicanas abrieron fuego "en apego al marco legal vigente" tras ser "objeto de una agresión".
El organismo ha indicado asimismo que se han incautado de "armas de alto poder y equipo táctico" y han detenido a un integrante de "una célula delictiva de la facción 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa".
Además, durante la operación las fuerzas mexicanas han localizado a una mujer, identificada como "hija de un líder criminal", y que ha sido liberada y "entregada a sus familiares" puesto que no tiene "relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra".
El Gabinete de Seguridad ha enmarcado la intervención, que ha tenido lugar en distintos municipios donde opera el Cártel de Sinaloa, como parte de sus esfuerzos por "la actuación de grupos generadores de violencia" en el homónimo estado. Por ello, el organismo ha sostenido que mantiente su "presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población".
El objetivo del operativo es la detención de Joel Enrique Sandoval Romero, alias 'El 19', uno de los principales representantes de Ismael 'El Mayo' Zambada --cofundador del Cártel de Sinaloa, según recoge el diario 'Milenio'.
- La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
- Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
- Caetano compra la mayoría del concesionario oficial Mercedes-Benz de Córdoba y Lucena y refuerza su liderazgo en Andalucía
- Nuevo 'caos' en la estación de tren de Córdoba por una incidencia en la señalización en Madrid: 'Se ha liado un follón grandísimo de gente
- Un conductor de Aucorsa se desvanece y causa un frenazo que deja dos pasajeras heridas leves en Córdoba
- El Córdoba CF adelanta su partido ante el Mirandés para evitar coincidir con el España-Serbia