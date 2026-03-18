Peter Thiel y la sombra de Palantir en Italia

Secretismo, e incluso la referencia al anticristo. Todos los ingredientes de las estrategias del mejor márquetin atrapa-atención. Y, sin embargo, el ciclo de conferencias de cuatro días convocadas por el tecnoologicarca libertario Peter Thiel, tituladas El Anticristo bíblico, han cerrado este miércoles en Roma con un balance más bien gris. La indiferencia de la clase política italiana. Las críticas de destacadas voces de la Iglesia católica. Incluso una indirecta del propio papa León XIV ("Dios no puede ser reclutado por las tinieblas", ha llegado a decir).

Pero no solo eso. La decisión de Thiel de elegir a la capital italiana como sede desde la cual predicar a favor de una tecnología sin límites, han logrado en parte un efecto opuesto. Eso es que se haya puesto el foco en los negocios de Palatir, el sistema —cofundado por él— de vigilancia extrema, a través de la inteligencia artificial, en Italia y su uso por parte del actual Gobierno de Giorgia Meloni.

Del asunto se sabía poco y nada en el país hasta hace pocas semanas (como tampoco muchos conocían al propio Thiel) y la oposición de centroizquierda ha aprovechado esta semana de la ocasión para apretar nuevamente a la mandataria italiana sobre el tema. En particular, el Partido Democrático, la Alianza de Verdes e Izquierdas y la seguridad nacional, ambos con representación en el Parlamento y que ahora insisten en que el Gobierno de Meloni responda a las preguntas parlamentarias presentadas sobre la cuestión, que, dicen, atañen también la seguridad nacional italiana y soberanía digital.

Secretismo

El estado de las cosas es aun así de momento bastante incierto. De acuerdo con una investigación del diario Domani, el actual ministro de Defensa, Guido Crossetto, habría puesto en marcha en 2024 un procedimiento por un millón de euros con las compañías del tecnooligarca, relativos a la plataforma Gotham, que es usada por agencias de inteligencia para visualizar y analizar volúmenes masivos de información estructurada y no estructurada para identificar patrones, rastrear objetivos. Este es uno de los programas más desconocidos de Palatir, empresa que también tiene una sede en Italia, Palantir Italia Srl (que facturó 1,2 millones de euros en 2024, algo menos que en 2023). Sin embargo, el propio medio ha explicado que el contenido exacto del acuerdo no se puede conocer, pues ha sido puesto bajo secreto oficial por las autoridades.

De hecho, el Gobierno, al menos de momento, tampoco ha respondido a la oposición. "Lamentablemente, no hemos recibido aún respuesta alguna. También hemos pedido una comparecencia urgente de la Presidencia del Consejo de los Ministros [de Italia] ante el Parlamento italiano, pero tampoco ha sido puesta en el calendario", ha explicado a este diario Elisabetta Piccolotti, diputada de AVS.

El cierre de las conferencias no ha dado mucho más que eso. Más allá de la boutade provocadora sobre revelar quién de verdad es el Maligno, el evento se ha clausurado sin pena ni gloria. Al revés. Altra Economia, plataforma especializada en consumo, incluso ha publicado una sarcástica pieza titulada "Son los impuestos el verdadero anticristo de Palatir, que no paga ni un dólar al fisco desde hace tres años", en la que también se explicaba que, incluso para desarrollar su programa para que ICE persiga a migrantes, la empresa se habría beneficiado de descuentos impositivos.

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Donde más se ha notado el nerviosismo ha sido en el Vaticano, con voces prominentes, que han dado a entender que esta intromisión tecnológica, que además tiene una visión propia de la religión, no es aceptada ni bienvenida.