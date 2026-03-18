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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional
La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que su red eléctrica quedó completamente reconectada este martes por la noche, casi 30 horas después del apagón nacional que sufrió la víspera, el sexto en 18 meses.
Una breve nota de la UNE indicó que se logró interconectar las quince provincias cubanas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la provincia Pinar del Río (extremo oeste) hasta las tres más orientales, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, las últimas por enlazar.
Un buque con ayuda humanitaria saldrá de México hacia Cuba el próximo jueves
Un buque con ayuda humanitaria partirá el próximo jueves desde el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán (sureste) hacia Cuba, como parte de la misión internacional ‘Convoy Nuestra América’, en apoyo a la isla.
La embarcación es apoyada por la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y en la que participó la activista Greta Thunberg, quien respalda esta misión.
Zapatero dice a EE.UU. que si quiere estabilidad para Venezuela debe ayudar en la economía
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo este martes a Estados Unidos que si quiere ver a Venezuela estable debe ayudar en la economía, que ha enfrentado años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington.
"Si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía, y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayude (...) y qué mejor recuerdo te dejan en la vida que haber contribuido a la paz, la paz es la tarea", dijo Rodríguez Zapatero a la prensa, tras una reunión en Caracas con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía.
Suben a 21 los presos políticos excarcelados en Cuba, según ONG de derechos humanos
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó este martes que un total de 21 presos por motivos políticos han sido excarcelados por el Gobierno de La Habana desde que se anunció un proceso acordado con el Vaticano, que contempla la salida de prisión de 51 reclusos.
Pero al mismo tiempo, la ONG con sede en Madrid, denuncia que las autoridades cubanas han detenido arbitrariamente a 15 personas en los últimos días por participar en protestas antigubernamentales en varias provincias del país.
El Gobierno cubano anunció el jueves de la pasada semana su decisión "soberana", consultada con El Vaticano, de excarcelar a estos reclusos.
Zapatero celebra que se reconozcan "errores" en Venezuela y pide poner punto final al odio
José Luis Rodríguez Zapatero celebró este martes que las autoridades de Venezuela reconozcan "errores" y pidió aprovechar la amnistía aprobada en febrero para poner "punto final ya" a las palabras que transmiten odio.
Rodríguez Zapatero considera que la amnistía venezolana será "una referencia"
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero consideró este martes, en una nueva visita a Caracas, que la amnistía aplicada en Venezuela desde hace casi un mes será "una referencia", por lo que felicitó a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, por su "iniciativa unilateral", en la que dijo, "hay futuro".
Rosa María Payá dice que no hace falta "una Delcy Rodríguez" en Cuba para una transición
La opositora cubana Rosa María Payá dijo en entrevista con EFE que en Cuba no necesitan a nadie de los Castro ni de su cúpula para hacer una eventual transición a la democracia porque la sociedad civil y la oposición dentro y fuera de la isla se han preparado para el fin de la dictadura, y porque además el régimen "no se va a cambiar a sí mismo".
"No hace falta una Delcy Rodríguez en Cuba. De hecho, el proceso que hemos llevado adelante desde las organizaciones cívicas y de oposición, dentro y fuera de la isla, es precisamente para tener listo un equipo de transición que pueda liderar ese periodo provisional y llevar al país de la barbarie totalitaria hacia las elecciones justas", manifestó Payá en Miami.
La hija del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá (1952-2012), quien luchó por el Programa Varela para promover cambios democráticos en la isla, enfatizó que los cubanos no requieren de una figura como lo ha sido en Venezuela la chavista Delcy Rodríguez, quien asumió como la presidenta interina tras la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Rubio considera que los cambios anunciados por Cuba no son "suficientemente drásticos"
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó este martes que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio "lo suficientemente drástico" y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida.
"Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar", advirtió Rubio ante la prensa en el Despacho Oval.
Este lunes, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores "especialmente en infraestructuras" de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.
Edmundo González aplaude el informe de la ONU sobre Venezuela: "Confirma que la crisis es estructural"
El opositor venezolano Edmundo González, quien fuera candidato a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha aplaudido este martes el informe publicado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela y ha afirmado que el documento confirma que la "crisis es estructural".
"Hay liberaciones, sí, la mayoría con condiciones, en realidad son excarcelaciones. Además persisten las detenciones arbitrarias, denuncias graves de tortura y el espacio cívico restringido. ¡No hay garantías de cambio!", ha lamentado, al tiempo que ha hecho un respaso al documento.
Así, ha explicado que el texto pide la "liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos arbitrariamente, la apertura del espacio cívico y la protección de la sociedad civil". A esto se suman "reformas profundas en materia de justicia y seguridad, el acceso efectivo a derechos básicos y una ruta de justicia transicional con verdad, reparación y garantías de no repetición", ha añadido.
Delcy Rodríguez denuncia que hubo un intento de "parar el transporte" en Caracas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que hubo un intento de "parar el transporte" en Caracas, luego de que miembros del sector convocaran a una huelga para exigir un incremento de la tarifa mínima y que no tuvo mayores repercusiones.
"Intentaron parar el transporte en la ciudad capital y mi llamado es a que Venezuela trabaje y que dejen trabajar a quien quiera trabajar", dijo la mandataria en un video transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
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