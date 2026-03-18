EEUU estima que el régimen iraní "permanece intacto", si bien está "muy debilitado" por los ataques a su cúpula

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha estimado este miércoles que el "régimen de Irán permanece intacto", si bien se encuentra "muy debilitado" ante los ataques contra su cúpula y sus capacidades militares. "Sus capacidades convencionales de proyección de poder militar han sido prácticamente destruidas, dejando opciones limitadas. La posición estratégica de Irán se ha visto significativamente debilitada", ha expresado ante una comisión del Senado.

Gabbard ha explicado que, pese a que el "régimen permanece intacto", es "probable que las tensiones internas aumenten a medida que la economía iraní se deteriora". "Aun así, Irán y sus aliados siguen atacando intereses de Estados Unidos y sus socios en Oriente Próximo", ha indicado.

Por otro lado, ha estimado que irán "ya ha demostrado" tener "capacidades de lanzamiento espaciales y otras tecnologías que podría utilizar para comenzar a desarrollar un misil balístico intercontinental (ICBM) militarmente viable antes de 2035", si bien ha indicado que habrá una actualización ante el impacto de los ataques estadounidenses en territorio iraní.

Párrafo omitido

En el momento de su discurso, la directora de Inteligencia Nacional ha decidido no leer un párrafo en el que afirmaba que "el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido" en los ataques durante la guerra de los 12 días y que "no ha habido esfuerzos desde entonces" por parte de Teherán para "intentar reconstruir" dichas capacidades, según ha recogido Bloomberg.

En vez de eso, se ha reafirmado en la posición de que Teherán, desde entonces, ha intentado recuperarse de los ataques. "Antes de la operación 'Furia Épica', la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos (IC), estima que Irán trataba de recuperarse de los graves daños sufridos en su infraestructura nuclear durante la guerra de los 12 días y continuó negándose a cumplir con sus obligaciones nucleares con el OIEA, negándoles el acceso a instalaciones clave", ha dicho.

En respuesta, el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, ha cuestionado a la directora de Inteligencia Nacional por no leer ese párrafo. "Ha omitido ese párrafo de su declaración oral. ¿Es porque el presidente (Donald Trump) dijo que había una amenaza inminente?", ha dicho, a lo que Gabbard ha contestado que se saltó algunas partes del discurso por falta de tiempo.

Dimisión controvertida

Su testimonio se produce tras la dimisión del que fuera director del Centro Nacional Antiterrorista estadounidense, Joe Kent, por discrepancias con la Administración Trump por la guerra en Irán, un conflicto que no ve justificado y que achaca a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos".

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"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación", aseguró Kent, cuestionando así las declaraciones de Trump de que Teherán tenía pensado atacar a Estados Unidos antes.