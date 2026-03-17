Irán y el estrecho de Ormuz: ¿por qué es tan difícil para Trump controlar esta vía marítima estratégica?

Siempre fue una opción. En los últimos años, cuando se hallaba bajo amenazas, Irán había dado pistas sobre que una de las acciones que tomaría si era atacada sería cerrar a cal y canto el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

En la actual guerra, han pasado ambas cosas. Irán ha sido atacada y ha cerrado el estrecho, aunque solo en parte. Teherán permite el paso de un puñado de petroleros, entre ellos los suyos, evidentemente, y los de sus países amigos o aliados o que se han mostrado en contra de la guerra. Barcos chinos, indios, pakistaníes y rusos han podido navegar. Los demás, si lo hacen, lo hacen bajo su cuenta y riesgo, con una Irán que ha disparado contra al menos 16 embarcaciones en las últimas dos semanas en el estrecho y el golfo Pérsico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que quiere forzar la apertura de la ruta, y ha reclamado una ayuda a la OTAN y otras potencias mundiales que, de momento, han dado largas: el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur e incluso España han dicho, de formas distintas, que no participarán en la apertura de Ormuz por la fuerza.

A priori parecería una misión sencilla. Irán ha perdido la enorme parte de su flota naval en esta guerra, diezmada por los bombardeos constantes de la aviación estadounidense e israelí desde hace dos semanas.

Pero la República Islámica cuenta con una gran baza, un as en la manga que le permite controlar el estrecho de Ormuz: la fragilidad, el miedo y la posible sobrerreacción de los mercados, y lo baratas que pueden ser sus operaciones.

Bajo coste

"Si la guerra se prolonga durante semanas, [EEUU y sus aliados] deberán diseñar algún tipo de sistema que permita la escolta y el tránsito de los petroleros. El mundo necesita que el crudo fluya desde el Golfo, y ya parecen haber planes para establecer medidas de protección", ha escrito en los últimos días Kevin Rowlands, editor de la revista militar RUSI Journal del Reino Unido.

El problema, sin embargo, es que Irán necesita tan solo un ataque con un dron marítimo, o el impacto de uno de sus aviones kamikaze no tripulados Shahed-136 para parar todo el tránsito y hacer que las aseguradoras decidan no correr el riesgo de cruzar Ormuz y verse obligadas a cubrir gastos millonarios.

Las matemáticas funcionan del lado iraní. Un dron Shahed-136 apenas cuesta 20.000 dólares, y según estudios internacionales, la República Islámica es capaz de producir varias decenas de miles al mes. El impacto contra un petrolero puede ocasionar gastos medioambientales millonarios, además del coste que una operación de escolta de cargueros puede tener ya de por sí.

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"La solución al incremento de precios [de los combustibles] tiene que ser que termine esta guerra. Parar esta guerra y que sea la negociación y el diálogo los que prevalezcan. España está con la desescalada. No hay que hacer nada que añada todavía más tensión. La solución puramente militar nunca es realmente una solución", ha declarado este lunes el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.