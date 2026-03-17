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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rumanía despliega dos cazas
Dos cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas de Rumanía fueron desplegados ante la presencia de drones cerca de la frontera con Ucrania, donde las autoridades buscan eventuales fragmentos de estos aparatos aéreos no tripulados que presuntamente formaron parte de un ataque ruso. Según informó este martes el Ministerio de Defensa rumano, los cazas despegaron de la base aérea de Fetesti, en el sureste del país balcánico, a las 01.40 hora local de hoy (22.40 GMT), tras lo cual se emitió una alerta para la población de la comarca de Tulcea que se mantuvo hasta las 03.00 hora local (0.00 GMT).
Dos empresarios detenidos en Rusia
El Servicio de Seguridad Federal (FSB) informó este martes de la detención de dos empresarios rusos sospechosos de malversar 460 millones de rublos (5,6 millones de dólares) destinados a la industria de Defensa rusa. "El FSB, en cooperación con el Ministerio del Interior, identificó y desarticuló la actividad ilegal de los directivos de dos organizaciones comerciales sospechosas de malversar más de 460 millones de rublos de empresas de la industria de defensa rusa", comunicó el FSB citado por TASS.
El Rey recibe de nuevo a Zelenski en La Zarzuela este miércoles
El rey Felipe VI mantendrá una audiencia este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela. Será el tercer encuentro entre ambos mandatarios en siete meses.
El presidente ucraniano será recibido en Zarzuela después de haber estado en la mañana del miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de haber visitado también el Congreso de los Diputados.
El de este miércoles será el cuarto viaje de Zelenski a España, tras una primera ocasión cuando participó en la Cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en Granada en octubre de 2023, una segunda en mayo de 2024, cuando se firmó un acuerdo bilateral de seguridad en visita oficial, y una tercera que tuvo lugar en noviembre de 2025.
Volodímir Zelenski visitará este martes el Reino Unido
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitará mañana, martes, el Reino Unido, según anunció este lunes el ministro británico de Defensa, John Healey, en el Parlamento nacional.
La visita de Zelenski, de la que no se conocen más detalles, se producirá en un momento en el que la atención internacional se ha desplazado hacia Oriente Medio, especialmente en la guerra contra Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la ofensiva israelí contra el Líbano.
El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó hoy previamente en una rueda de prensa que recibiría "pronto" a Zelenski porque "es vital que sigamos concentrados en apoyar a Ucrania, (ya que) no podemos permitir que la guerra en el Golfo se convierta en ganancia inesperada para (Vladímir) Putin".
Rusia dice controlar más de la mitad de las ciudades de Kostiantínivka y Limán en Donetsk
El Ejército ruso se ha hecho con el control de más de la mitad de las ciudades de Kostiantínivka y Limán, en la región ucraniana de Donetsk, anunció este lunes el Estado Mayor ruso.
"Más del 60% del territorio de la ciudad (Kostiantínivka) está bajo nuestro control", dijo Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al inspeccionar las tropas.
Guerásimov, citado por las agencias rusas, agregó que la agrupación de tropas Zapad (Oeste) tiene bajo su control más de la mitad de Limán (Krasni Limán para los rusos).
Ucrania recuerda a las víctimas del bombardeo ruso al Teatro de Mariúpol hace cuatro años
Los ucranianos recuerdan este lunes a los muertos en el ataque ruso contra el Teatro Dramático de Mariúpol en 2022, en el que habían buscado refugio cientos de civiles, incluidos niños, pero debido a la ocupación rusa cuatro años después aún se desconoce el número exacto de víctimas del bombardeo y del asedio de la ciudad a orillas del mar de Azov.
Miles de residentes desplazados de Mariúpol y otros ucranianos asistieron este lunes a concentraciones para encender velas y compartir el dolor persistente por el ataque mortal con dos bombas de 500 kilogramos contra el edificio, que se convirtió en un símbolo de la destrucción causada por Rusia en esta ciudad mayoritariamente rusoparlante de la región de Donetsk en la primavera de 2022.
"Marzo es cuando la mayoría de los residentes comparten su dolor por la muerte de sus seres queridos", dijo Alevtina Shvetsova, periodista de Mariúpol, durante una concentración cerca del Teatro de la Ópera de Leópolis, donde se recrearon las letras "ДЕТИ" (niños, en ruso), que habían sido pintadas con grandes letras blancas frente al Teatro de Mariúpol como una súplica de clemencia a los pilotos rusos.
Zelenski recibe a Sean Penn en Kiev y le agradece su apoyo constante a Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev al actor estadounidense Sean Penn, a quien agradeció su apoyo a la causa ucraniana "desde el primer día de la guerra a gran escala". "Sean, gracias a ti sabemos lo que es un amigo verdadero de Ucrania", escribió Zelenski en X al anunciar su reunión con Penn. El presidente ucraniano también publicó una fotografía del encuentro con la estrella de Hollywood. Según el diario estadounidense 'The New York Times', Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Oscar, en la que fue galardonado como mejor actor de reparto por su papel en la película 'A Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), para viajar a Ucrania. Penn ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.
Al menos dos muertos por un ataque del Ejército de Rusia en Dnipropetrovsk
Al menos dos personas han muerto y siete han resultado heridas, entre ellas tres niños, por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra una localidad de la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania. Así lo ha confirmado el gobernador de la zona, Oleksander Ganzha, que ha lamentado que el ataque ha tenido como objetivo el distrito de Sinelniki, donde también han resultado dañados un colegio y decenas de viviendas. "Los servicios de búsqueda y rescate han recuperado los cuerpos sin vida de dos personas de entre los escombros", ha lamentado, según un comunicado difundido a través de Telegram, donde ha explicado que tres de los heridos se encuentran hospitalizados. "Los médicos apuntan a que su estado es moderado", ha añadido.
Sánchez se reunirá este miércoles con Zelenski, en la que será la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá de nuevo este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que será la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano. Desde el Ejecutivo han confirmado la visita institucional del presidente ucraniano, que será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa sobre las 11.30 horas. Al finalizar el encuentro, ambos dirigentes ofrecerán una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. Posteriormente, Zelenski acudirá la Cámara Baja, que preside Francina Armengol, y se reunirá también allí con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.
Bruselas sanciona a nueve altos militares rusos responsables de la masacre ucraniana de Bucha
La Unión Europea (UE) sancionó este lunes a nueve altos militares rusos responsables de la masacre en 2022 de la localidad ucraniana de Bucha, cuyas acciones -aseguró- "constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra". Las medidas restrictivas, adoptadas en un Consejo de ministros de Exteriores, se dirigen "contra nueve personas que desempeñaron un papel importante en los hechos y que, por lo tanto, son responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", según un co
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