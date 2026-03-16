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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
250 drones ucranianos
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobiani, señaló este lunes que Rusia derribó en los últimos dos días hasta 250 drones ucranianos que se dirigían a atacar la capital rusa. "En los últimos dos días, las fuerzas de defensa antiaérea han destruido aproximadamente 250 drones enemigos que se dirigían directamente hacia Moscú", informó Sobianin en su canal de la red social nacional Max.
Zelenski rechaza la condición de reparar el oleoducto Druzhba para recibir el crédito de la UE
El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho a los líderes europeos que es "chantaje" la condición de reparar el oleoducto ruso Druzhba, que pasa por Ucrania y ha sido dañado por Rusia, para recibir el préstamo de 90.000 millones de la Unión Europea (UE).
"Le dije a nuestros amigos en Europa, esto se llama chantaje. La decisión sobre los 90.000 millones de euros fue adoptada por todos los 27 miembros", señaló Zelenski en un encuentro con periodistas, según recogió la agencia ucraniana 'Ukrinform'.
"Esa es la decisión que ya se ha adoptado y debe ser implementada, porque las decisiones comunes de Europa deben ser implementadas", abundó el presidente ucraniano al hablar de la reparación del Druzhba, algo que exige Hungría para no vetar el crédito europeo acordado por los 27 en diciembre.
Los tatuajes ofrecen una esperanza para identificar a soldados ucranianos desaparecidos
Ucrania ha puesto en marcha un catálogo público en Internet con bocetos de tatuajes de cadáveres no identificados repatriados desde Rusia, con la esperanza de acelerar su identificación ante la angustia de las familias por la suerte de más de 90.000 desaparecidos de guerra.
El nuevo servicio, gestionado por el Ministerio del Interior, publica los tatuajes reconstruidos encontrados en restos humanos a menudo muy descompuestos para complementar la lenta o imposible comparación de ADN de miles de cuerpos devueltos en intercambios periódicos con Rusia.
Actualmente se pueden ver unos 190 bocetos en línea, lo que permite a los familiares compararlos con los rasgos de sus seres queridos.
Defensas antiaéreas rusas derriban 170 drones en ataque masivo ucraniano en trece regiones
Las defensas antiaéreas rusas han derribado desde anoche un total de 170 drones ucranianos en trece regiones de la parte europea de este país.
Este ha sido uno de los ataques enemigos más masivos de las últimas semanas, señala este domingo el parte de guerra matutino del Ministerio de Defensa de Rusia.
La nota castrense solo precisa que 20 de esos aparatos no tripulados fueron abatidos cuando se dirigían a Moscú, que ya fue atacada el sábado por 64 drones, según la Alcaldía.
La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 90 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno
La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 90 de los 97 drones que Rusia lanzó contra su territorio en la noche del sábado a este domingo.
"Según datos preliminares, hasta las 8.00 (6.00 GMT), las defensas derribaron o destruyeron 90 drones enemigos", informó en su canal de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana, que reconoció cinco impactos en otros tantos puntos del país.
Además, "restos de drones derribados cayeron en dos lugares", precisó el mensaje.
Zelenski denuncia que Rusia atacó con 1.770 drones y 1.530 bombas guiadas en última semana
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó con 1.770 drones, más de 1.530 bombas guiadas y 86 misiles en los últimos siete días.
"Sólo esta semana, Rusia ha lanzado 1.770 drones de ataque, más de 1.530 bombas guiadas y 86 misiles, incluidos más de 20 misiles balísticos, contra Ucrania", indicó Zelenski en su cuenta de Telegram, en un mensaje que acompañó de imágenes de la destrucción causada por los bombardeos rusos.
"Cada uno de esos miles contienen al menos 60 componentes extranjeros, que son proveídos a Rusia en violación de las sanciones. Los esquemas que hacen posible esas entregas son conocidos y deben ser eliminados", abundó el jefe de Estado ucraniano.
Albares condena los últimos ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado los ataques rusos de la pasada noche contra objetivos civiles en suelo ucraniano. "Condeno los nuevos ataques masivos de Rusia la pasada noche contra zonas residenciales e instalaciones energéticas en Ucrania. Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano", ha publicado Albares en redes sociales. "Nuestro apoyo a Ucrania es más necesario que nunca. Debemos mantener la unidad y firmeza frente al agresor", ha añadido el jefe de la diplomacia española.
Irán dice que considera a Ucrania "objetivo legítimo" por apoyar a Israel con drones,
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó este sábado que Ucrania, al proporcionar drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y ha convertido su territorio en un "objetivo legítimo" para Irán. "Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán", dijo en X. Este viernes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió en París con Reza Pahlavi (opositor y residente en exilio), hijo del Sha, con el que abordó la situación en Irán y lo que calificó de "operación de EEUU contra el régimen terrorista".
España condena los nuevos ataques masivos de Rusia a Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha condenado este sábado "los nuevos ataques masivos de Rusia la pasada noche contra zonas residenciales e instalaciones energéticas en Ucrania", en un mensaje en sus redes sociales.
"Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Nuestro apoyo a Ucrania es más necesario que nunca. Debemos mantener la unidad y firmeza frente al agresor", señala también el ministro en su mensaje.
Al menos cuatro personas murieron y otras quince resultaron heridas en Kiev durante un ataque de Rusia contra Ucrania, ocurrido en la noche de este viernes, en el que los militares rusos emplearon 430 drones y 68 misiles de diferentes tipos.
Ukrenergo informa de restricciones energéticas en Ucrania tras último bombardeo ruso
La empresa energética ucraniana Ukrenergo informó de que, tras el ataque ruso contra Ucrania registrado en la noche del viernes a este sábado, hay restricciones en el consumo de energía en el país invadido por Rusia.
"En algunas regiones de Ucrania, a partir de las 8.00 (6.00 GMT) se han implementado restricciones para la industria y cortes por horas para todos los consumidores", indicó la empresa a través de su cuenta de 'Facebook',
"Estas restricciones se mantendrán hasta el final del día", abundó la compañía, cuyos técnicos trabajan en reparar las consecuencias del ataque, que tuvo como objetivo, entre otros, la infraestructura energética de la región de Kiev.
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