Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski rechaza la condición de reparar el oleoducto Druzhba para recibir el crédito de la UE

El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho a los líderes europeos que es "chantaje" la condición de reparar el oleoducto ruso Druzhba, que pasa por Ucrania y ha sido dañado por Rusia, para recibir el préstamo de 90.000 millones de la Unión Europea (UE).

"Le dije a nuestros amigos en Europa, esto se llama chantaje. La decisión sobre los 90.000 millones de euros fue adoptada por todos los 27 miembros", señaló Zelenski en un encuentro con periodistas, según recogió la agencia ucraniana 'Ukrinform'.

"Esa es la decisión que ya se ha adoptado y debe ser implementada, porque las decisiones comunes de Europa deben ser implementadas", abundó el presidente ucraniano al hablar de la reparación del Druzhba, algo que exige Hungría para no vetar el crédito europeo acordado por los 27 en diciembre.