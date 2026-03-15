Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximi sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Al menos un muerto y varios heridos por un ataque con un dron israelí en Líbano Un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la zona de Sharhabil, en la ciudad meridional de Sidón, en Líbano, ha causado la muerte de un hombre y ha dejado heridos a varios menores, según han informado fuentes locales recogidas por la Agencia Nacional de Noticias del país (NNA). Alrededor de las 04.15 horas (hora local) un dron israelí ha impactado contra un apartamento situado en la mencionada localidad, provocando una explosión que ha dado lugar a un incendio que ha requerido la intervención de bomberos y equipos de rescate, según ha agregado un corresponsal de la cadena Al Manar, afín al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

EEUU asegura haber hundido más de 65 buques iraníes y atacado 6.000 objetivos desde el inicio de su ofensiva Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de 65 embarcaciones de la marina iraní y han golpeado alrededor de 6.000 objetivos dentro del territorio de Irán desde el comienzo de la operación bautizada como 'Furia Épica', según ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha asegurado que "esta misión continuará hasta que todos los objetivos del presidente Trump se cumplan plenamente". La portavoz ha destacado además que la campaña militar ha mermado de forma drástica la capacidad ofensiva de la República Islámica. En concreto, ha apuntado que la capacidad de Teherán para lanzar misiles se ha visto reducida en un 90%, mientras que sus capacidades con drones han caído en torno a un 95%.

Trump cree que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas" para alcanzar un acuerdo con Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este sábado que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo "aún no son lo suficientemente buenos", pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. "Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", ha expresado el mandatario norteamericano en una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC, en la que ha matizado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser "muy sólida".

Hamás espera que Teherán continúe apoyando la causa palestina bajo el liderazgo de Mojtaba Jamenei El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reiterado este sábado su enhorabuena y su apoyo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre, el fallecido ayatolá Alí Jamenei, y ha manifestado su esperanza de que Teherán continúe apoyando a los simpatizantes del movimiento y la causa palestina bajo las órdenes del nuevo mandatario. "Reciba nuestras más sinceras felicitaciones y bendiciones por su elección como líder supremo de Irán. Confiamos en que, bajo su liderazgo, la República Islámica seguirá apoyando al pueblo palestino, su causa y su resistencia, tal como lo ha hecho durante las últimas décadas", se lee en una carta dirigida a Mojtaba Jamenei y firmada por Mohammed Darwish, jefe del órgano asesor de Hamás, recogida por el diario palestino 'Filastin', afín al grupo.

EEUU despliega un bombardero B-52 en una misión nocturna y afirma seguir debilitando la capacidad militar iraní El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que un bombardero B-52 'Stratofortress' de su fuerza aérea ha despegado para realizar una "misión nocturna" en el marco de la operación militar 'Furia Épica' contra Irán, en un contexto en el que Washington ha asegurado que sus ataques continúan siendo "impredecibles, dinámicos y decisivos" y que las fuerzas estadounidenses siguen debilitando la capacidad militar de Irán. Así lo ha indicado el CENTCOM en una publicación en redes sociales en la que no ha precisado, no obstante, el lugar exacto del despegue ni el objetivo concreto de la operación. De acuerdo con declaraciones previas del Ejército estadounidense, estas operaciones aéreas forman parte de una campaña militar en curso en la que Estados Unidos busca mantener la presión sobre las capacidades militares iraníes.

Trump considera "un rumor" muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que es "un rumor" la muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aunque indicó a la cadena NBC que "nadie" ha podido demostrar que está vivo, luego de que emitiera esta semana un mensaje por escrito al país, en el que solo se mostró su foto. "No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo", dijo este sábado el mandatario durante una entrevista telefónica de media hora. Trump insistió en que ha escuchado que Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, "no está vivo" pero acto seguido señaló que "si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse". No obstante, el presidente calificó la noticia de su muerte como "un rumor".

Israel anuncia más de 720 millones adicionales para "adquisición urgente y esencial de material de defensa" El Gobierno israelí ha aprobado este sábado por la noche la concesión 2.600 millones de séqueles adicionales (cerca de 723 millones de euros) para la "adquisición urgente y esencial de material de defensa", en el marco de los últimos cruces de ataques entre Irán y Líbano. "(Se decide) asignar un total de 2.600 millones de séqueles al Ministerio de Defensa en 2026 para la adquisición urgente y esencial de material de defensa para las necesidades de gestión del combate", reza un comunicado del Ejecutivo recogido por medios israelíes en el que se esgrime como justificación de esta medida "el estado de emergencia en que se encuentra Israel" y la "necesidad urgente e inmediata" de dar una "respuesta operativa" a la intensidad de los combates actuales.

Macron insta a Israel a abrir conversaciones "directas" con todos los "sectores" libaneses El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este sábado a Israel a llevar a cabo conversaciones "directas" con todos los "sectores" de Líbano y ofreció París como lugar para acogerlas y facilitarlas. "Hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos. Hizbulá debe detener inmediatamente su huida hacia adelante. Israel debe renunciar a una ofensiva a gran escala y cesar sus ataques masivos, cuando cientos de miles de personas ya han huido de los bombardeos", declaró en sus redes sociales. Tras hablar la víspera con el presidente libanés, Joseph Aoun, el primer ministro, Nawaf Salam, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, Macron recordó hoy que "el Gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar conversaciones directas con Israel".

Francia mantendrá su portaaviones y fragatas en el Mediterráneo oriental y no irán a Ormuz Francia afirmó este sábado que su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle y sus fragatas se mantendrán en el Mediterráneo oriental y que, por tanto, no irán al estrecho de Ormuz, como había solicitado el presidente estadounidense, Donald Trump. "No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: Defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico", afirmó el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta 'Respuesta francesa' en X, creada para responder a informaciones falsas en redes sociales.