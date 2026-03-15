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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

Trump no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes

Teherán lanza potentes explosivos en Bahréin

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximi sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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