Protesta ante un hotel de lujo de Mallorca vinculado a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán: “Para nosotros es como una bofetada”

Shahab Farahani (37) es germano-iraní y vive desde hace 13 años en Mallorca. Durante cinco días el asesor financiero autónomo se plantó frente al hotel Steigenberger en Camp de Mar para protestar. El motivo fueron unas investigaciones del diario británico Financial Times que apuntan a que el hotel de Mallorca pertenece a un magnate iraní.

El multimillonario Ali Ansari ha sido sancionado por su supuesta financiación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y, según esas informaciones, también habría colaborado estrechamente con Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo iraní Ali Khamenei.

¿Qué vínculo tiene usted con Irán?

En Irán tengo raíces muy profundas, es mi hogar. Cuando hablo del país no lo hago como observador político, sino como alguien cuya familia procede de allí. Cuando mi madre y mi abuela hablan del Irán anterior a la revolución islámica, sus historias están llenas de calidez, libertad y esperanza. El contraste con la situación actual es aún mayor. Especialmente como iraní en la diáspora uno se siente extraño y desarraigado.

¿Qué esperaba conseguir con la protesta?

Mi objetivo era sobre todo llamar la atención. Muchas personas en Mallorca ni siquiera saben que la política internacional y las conexiones económicas, como en el caso del hotel Steigenberger y el magnate iraní Ali Ansari, también están presentes aquí en la isla.

Quería crear transparencia para los huéspedes, que quizá no sepan a quién o qué están apoyando indirectamente. Mi única exigencia era que la empresa se posicionara públicamente a favor de los derechos humanos, condenara claramente la violencia y las detenciones en Irán o, al menos, mostrara empatía con las víctimas. Pero incluso eso parecía demasiado pedir.

¿Cómo percibió la reacción pública? ¿Recibió apoyo?

La reacción fue dividida, pero en general positiva. Muchas personas se quedaron sorprendidas porque no sabían nada sobre la relación con Ali Ansari y la familia de Jamenei.

Recibí mucho apoyo de la diáspora iraní, pero también de residentes locales y turistas. También hay personas que simplemente miran hacia otro lado porque están aquí de vacaciones. Pero la mayoría entiende el conflicto moral.

¿Se puede responsabilizar al arrendatario —en este caso la empresa hotelera alemana RIMC— de que el propietario tenga vínculos con el régimen iraní?

Desde el punto de vista legal puede que el arrendatario esté cubierto, pero moralmente no. Quien paga millones de euros en alquiler a alguien que está sancionado o que se considera un intermediario del régimen iraní, en mi opinión también está financiando ese sistema. No se puede esconder uno simplemente detrás de los contratos; también se tiene responsabilidad sobre a qué bolsillos va ese dinero.

¿Qué indicios existen de que Ali Ansari mantiene contactos estrechos con el régimen iraní y con el hijo de Jamenei, Mojtaba?

El Gobierno británico sancionó a Ansari como banquero corrupto. Existen numerosos informes, entre otros del Financial Times y del Frankfurter Allgemeine Zeitung, que lo describen como un gestor central de los intereses económicos de la familia Jamenei.

Forma parte de la infraestructura financiera del régimen y también puede considerarse un testaferro. En Irán, si uno quiere convertirse en banquero, necesita el permiso y la bendición del líder religioso. Por lo tanto, existe claramente una relación.

Además, hay que tener en cuenta la magnitud del caso. Si se busca una comparación, se podría decir que Ali Ansari es incluso peor que alguien como Jan Marsalek, de Wirecard. El banco Ayandeh, fundado por Ansari, quebró y ahora faltan más de 5.000 millones de euros de cuentas privadas.

¿Cómo vive personalmente la situación actual en Irán?

Me rompe el corazón. En Irán vemos a una generación muy joven y muy formada que está dispuesta a arriesgar su vida por la libertad. Las personas salen a la calle aunque se enfrenten a detenciones, torturas o incluso la muerte.

Cada noticia sobre ejecuciones o nuevos arrestos me afecta especialmente y me recuerda el alto precio que la gente en Irán tiene que pagar por derechos fundamentales. Lo que también me duele mucho es que el sufrimiento de los iraníes haya sido ignorado durante años.

Por eso ahora se siente como una bofetada que, justo cuando existe una razón para la esperanza y el cambio, se debata internacionalmente qué es lo mejor para el pueblo iraní. Tampoco entiendo por qué aquí, por ejemplo en Palma, la gente sale a la calle contra la guerra, cuando para muchos iraníes supone una oportunidad de liberación.

Para mí demuestra sobre todo una cosa: la libertad y la democracia parecen algo evidente para muchas personas mientras nunca las hayan perdido.

¿Planea nuevas protestas?

Eso dependerá de si se produce un cambio de régimen. Debido a los acontecimientos actuales he suspendido temporalmente las protestas.

Sin embargo, si surge un nuevo motivo, quiero seguir adelante. No se trata de hacer ruido constantemente. La protesta debe estar bien justificada y hacerse visible en el momento adecuado.

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